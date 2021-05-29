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Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту 36 спутников OneWeb

29.05.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту Земли 36 спутников связи британской компании OneWeb.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Роскосмос».

«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», — отмечается в сообщении.

Ракета с британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный в 20:38 28 мая.

В настоящий момент на орбиту выведены 218 спутников OneWeb.

 
 
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Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту Земли 36 спутников связи британской компании OneWeb.
 
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