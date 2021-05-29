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Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту 36 спутников OneWeb
Источник материала: АФН
Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту Земли 36 спутников связи британской компании OneWeb.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Роскосмос».
«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», — отмечается в сообщении.
Ракета с британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный в 20:38 28 мая.
В настоящий момент на орбиту выведены 218 спутников OneWeb.
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Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту Земли 36 спутников связи британской компании OneWeb.
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