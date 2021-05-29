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В варшавском метро появилось фото Протасевича и призывы к его освобождению
Источник материала: Партизан
В варшавском метро появилось фото Романа Протасевича и призывы к его освобождению на фоне бело-красно-белого флага. Журналист и блогер с 23 мая находится за решёткой в Беларуси, он признан политзаключённым.
Фото Романа Протасевича в варшавском метро / twitter.com/ymared
Ранее с инициативой провести в ЕС акцию солидарности с Протасевичем выступил президент Европарламента Давид Сасолли. Он призвал аэропорты Евросоюза разместить в терминалах фотографии белорусского политзаключённого,
Роман Протасевич и София Сапега были задержаны в минском аэропорту во время посадки пассажирского самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Их освобождения требуют лидеры Евросоюза.
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В варшавском метро появилось фото Романа Протасевича и призывы к его освобождению на фоне бело-красно-белого флага. Журналист и блогер с 23 мая находится за...
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