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Так можно было? Показываем интересные примеры ландшафтного дизайна на реальных участках
Источник материала: Onliner
В этом не очень жарком мае мы с
Некоторой частью своего портфолио с нами поделилась руководитель студии ландшафтного дизайна
Желтый сад под Минском
— Заказчики этого проекта — очень активная молодая семья. Все вместе они катаются на велосипедах, занимаются разными видами спорта. А еще очень любят баню — для них это еженедельный ритуал. Поэтому очень важное условие, которое они перед нами поставили, — иметь возможность и зимой, и летом окунаться в воду после парилки. Для этих целей мы запроектировали небольшой купальный пруд, который будет полноценно выполнять возложенную на него функцию, но при этом не займет половину участка, — вспоминает Юлия.
Еще одним требованием клиентов была большая лужайка, на которой можно резвиться с детьми. Зону отдыха они хотели организовать на террасе бани. А еще мечтали о своем маленьком огородике. У дизайнеров получилось красиво припрятать его за кулисами растений, обрамляющих пруд. Так он не выглядит слишком навязчивым инородным объектом, но при этом получает достаточное количество света.
Ну и конечно, им хотелось оригинальную цветочную композицию, которая бы встречала хозяев и их гостей прямо за калиткой. С этой задачей команда тоже справилась. Правда, почти сразу столкнулась с проблемой.
— Во всем поселке такие адские глины, что можно прямо здесь ставить кирпичный завод и запускать производство. Это доставило нам определенные сложности: пришлось заложить под землей очень много дренажей, чтобы они всасывали в себя излишки влаги. Иначе весь наш сад вместе с дорожками и прочим благоустройством в первый же год просто расплылся бы. Одно место, несмотря на все наши старания, до сих пор подмокает.
После того как были заложены дорожки и тропинки, которые сделали перемещения по участку комфортными, Юлия с коллегами занялась самым интересным — формированием сада. Чтобы сделать его характерным и не похожим на другие, она решила использовать в больших объемах ограниченное количество сортов — всего около 10. Этот набор вышел долгоиграющим: цветочные композиции начинают цвести ранней весной и заканчивают лишь поздней осенью.
Первое выбранное растение — сосна обыкновенная и горная. Ее посадки сосредоточены вокруг пруда. Это нужно, во-первых, чтобы его поверхность не засоряли листья, а во-вторых, чтобы в водной глади круглый год отражалась живописная картинка, а не соседский забор. Сосны мелькают и в других частях сада — это позволяет собрать композицию в единое целое. Растение дает всесезонную декоративность и является своеобразным каркасом.
Остальные деревья в саду уже были до появления в нем дизайнера.
— На территории уже имелась небольшая рощица с березой и козьими ивами. Некоторые деревья были совсем старыми, их пришлось срезать. На их место мы посадили сосну, под ней — рододендроны. Теперь это очень тенистый, лесной кусочек, который сохраняет прохладу даже в сильную жару.
Из кустарников на участке появилось много боярышника сорта Paul's Scarlet. Его фишка в том, что он распускает махровые розовые цветки, превращая все вокруг в одно румяное облако. В компанию к нему мы подобрали яблони сорта Mokum, которые поддерживают этот розовый оттенок.
— Следующий компаньон в наших композициях — гортензия древовидная сорта Annabelle. В середине лета она заполняет весь участок крупными белыми пятнами, похожими на пену. За счет этого сад становится радостным и торжественным. Он также повторяет монохромные оттенки, в которых выполнен дом и другие постройки. Когда гортензия отцветает, ее белые шапки превращаются в бежево-пшеничные и выглядят как сухие букеты. Их можно не срезать в течение всей зимы: пусть они остаются такими, покрываются инеем, припорашиваются снегом. Это ведь тоже особый вид ландшафтного кайфа, когда растения даже умирают красиво.
Еще один доминирующий цвет на участке — желтый. Он выбран в качестве акцента неслучайно: этот цвет присутствует и в интерьере — в мебели, текстиле и других деталях. А, как мы помним, сад — это всегда продолжение дома.
— В большом объеме мы использовали спирею японскую сорта Golden Princess. Она плотная, пушистая, достаточно быстро смыкается. Заказчик сначала не поверил, что уже через год после посадки кустарники сомкнутся и мы не увидим под ними голую землю. Мы поспорили с ним на бутылку просекко, и следующим летом пили холодненькое вино на фоне желтых соцветий.
В композициях есть еще четыре растения, отвечающие за этот оттенок, причем распускаются они в разное время. Весной начинают праздник нарциссы, ранним летом — ирисы болотные. Вслед за ними — лилейники сорта Stella de Oro. Ну а в конце августа выпускает колоски злак щучка.
— Мы выбрали матричную схему посадки: все растения равномерно перемешаны друг с другом и разбросаны по участку. Куда ни посмотришь — везде будешь видеть примерно одну и ту же приятную глазу картинку.
Сад «Старица» в Лидском районе
Участок находится на берегу Немана. Выйти к реке можно, просто миновав старый плодовый сад. Как только Юлия приехала знакомиться с хозяевами, она сразу же пропиталась особым духом этого места.
— Если посмотреть на карту, видно, как сильно петляет русло, оставляя после себя много стариц, которые постепенно превращаются сначала в отмель, а потом и вовсе в поле. Именно река вдохновила нас на создание очень естественного сада, вписанного в природное окружение.
У самих заказчиков было не так много пожеланий к дизайнерам. Во-первых, они просили организовать пешеходное сообщение между всеми постройками, а также подъезд к дому, так как он находится в глубине участка. Во-вторых, им хотелось разбить как можно больше цветников.
— В саду нет ни одного квадратного сантиметра тротуарной плитки. Все дорожки своей извилистой формой напоминают изгибы реки и засыпаны гравием (автомобильная укреплена георешеткой, чтобы не оставались колеи). Получилось покрытие, которое приятно шуршит под ногами — создается ощущение, будто идешь по песчаному берегу. На некоторых отрезках уложен пошаговый камень, а тропинка, ведущая от основного здания к бане, деревянная. Это своеобразная отсылка к помостам, которые раньше использовались для того, чтобы причалить лодку или просто зайти в воду, порыбачить.
Растения, обрамляющие помост, выбирались похожими на камыши. В первую очередь это злаки: мискантус, вейник, просо. Они же присутствуют и в цветниках, там вообще много самых разных сортов: шалфей, эхинацея, кровохлёбка, котовник, ирисы сибирские, астры, хризантемы. В низинах Юлия высадила лабазник и дербенник — это влаголюбивые растения, которые часто встречаются на речках. Еще в саду можно встретить полынь, высаженную в форме кочек, — это тоже одна из отсылок к прибрежной тематике.
— Забор маскировали с помощью вероникаструма и посконника. А со стороны Немана мы и вовсе сделали его прозрачным, в виде сетки, чтобы растворить границы участка и вписать сад в окружающую природу. Кажется, что дом просто стоит среди леса.
Из кустарников в саду — спирея березолистная, гортензия древовидная. Из деревьев — плодовые яблони, старые дубы, клены. Они росли здесь задолго до появления дизайнеров, и их важно было вписать в общую концепцию.
— На участке нет вычурных, пафосных растений вроде роз и лилий. Все очень аккуратное и неброское. И, что важно, благодаря мульчированию корой и другим хитростям (подробнее мы писали о них
Сад «На краю земли» рядом с Логойском
Этот участок находится на самом краю деревни. С одной стороны его окружает красивое холмистое поле, с другой — лес, с третьей есть выход к небольшой речке и заливному лугу.
И только с последней, четвертой стороны участок граничит с соседским — именно там и решено было поставить обыкновенный забор. На всех других границах его снова сделали прозрачным.
Главная задача, которую клиенты поставили перед дизайнерами, — чтобы пространство наконец заиграло. Чтобы этого достичь, Юлия с командой посадила большими массивами кизильник, из которого получилось выстричь интересные формы — кубы, волны и т. д.
— Заказчица очень любит цветение в розовых, сиреневых и фиолетовых тонах, поэтому в саду много шалфея, астры осенней и альпийской, колокольчиков, разных ромашек — от рудбекий до флоксов. Все это богатство укутано в злаки — просо, вейник, щучку.
На участке есть и небольшой аромасад. Он находится на небольшом склоне, ведущем к площадке для отдыха с опорой для гамака и кострищем. Там высажена мята, душица, чабрец, котовник, лаванда. Все они не только вкусно пахнут, но и могут употребляться в пищу: из чабреца хозяйка заваривает чай, а из мяты делает коктейли для гостей (мохито и вот это вот все). За счет того, что зона релакса располагается в низине, в жаркую погоду облако ароматов там концентрируется, а не уносится ветром.
— Клиентка очень любит свой участок, ухаживает за ним с удовольствием и любовью. У него и свой Instagram-аккаунт есть! Его даже можно взять в аренду как декорацию для фотосессий.
Уход за газоном, живой изгородью и деревьями, удаление сорняков и листьев — с инструментами Kärcher придомовая территория становится еще красивее.
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