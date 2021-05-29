Как выбрать велобагажник? Подробный гайд

Источник материала: Onliner Любишь кататься — люби и саночки возить. Старинная пословица актуальна и летом, когда мы собираемся выехать куда-нибудь подальше от шумного города, прихватив с собой велосипеды, чтобы всласть накататься на фоне живописных пейзажей. Транспортировка великов в автомобиле — дело, которое становится простым лишь при условии использования правильного велобагажника. Но как его выбрать? Несколько вариаций в зависимости от типа установки, полторы сотни вариантов в Каталоге — не пугайтесь, мы поможем.

В первую очередь нужно определиться именно с типом установки велобагажника. Основных вариантов три: на крышу, на фаркоп и на крышку багажника. У каждого способа свои плюсы и минусы, но не каждый вариант универсален для любого типа автомобиля. Для понимания придется копнуть глубже.

Как выбрать велобагажник?

















Как выбрать велобагажник с креплением на крышу?

Плюсы:

цена;

простота;

относительная универсальность.

Минусы:

придется всякий раз поднимать велосипед на крышу;

паркинги и паромы — с этим будут трудности;

у вас нет предубеждений по поводу аэродинамики и расхода топлива?

Все же видели автомобили с велосипедами на крыше? Очень простая конструкция: на рейлинги (если они есть) или же в штатные места для крепления устанавливаются поперечные системы, на которые и крепится велобагажник (один для одного велосипеда). Таким образом можно перевозить до 4—5 великов.

— В действительности это один из самых универсальных и доступных вариантов для перевозки велосипедов, — говорит руководитель компании-дистрибьютора Thule в Беларуси Евгений Ксензов. — Он подходит для частого использования и очень прост в эксплуатации.





Задумка простая: велосипед устанавливается на свое место и крепится за нижнюю трубу рамы. Колеса при этом фиксируются ремешками. В стране, где предпочитают кроссоверы, могут возникнуть сложности с тем, чтобы постоянно поднимать велик на крышу и затем снимать его оттуда. Шоссейный байк весит обычно до 9 кг, горный — до 15 кг, электровелосипед и того больше — убедитесь, что сможете ловко поднимать нужный вес. При транспортировке нескольких велосипедов сверьтесь с мануалом крепежных систем: существуют ограничения по весу (чаще всего от 75 до 100 кг).



















— Нужно учитывать, что в бюджетных моделях крепежный механизм расположен достаточно высоко, то есть придется тянуться к нему. В более дорогих моделях механизм расположен снизу, что значительно облегчает доступ, — добавил эксперт.

И велобагажник, и велосипед на нем обычно запираются на замки, что до определенной степени обеспечивает сохранность имущества.

К слову, специально для великов с карбоновыми рамами разработан отдельный вариант крепления — с «ножницами», фиксирующими переднее колесо, заднее при этом пристегивается ремнем для устойчивости.

— Дело в том, что карбон восприимчив к сжатию, поэтому вариант со стандартным креплением не подходит — можно повредить велосипед, — объяснил собеседник. — Крепление за колесо безопасно для дорогих рам. Само колесо при этом не сжимается, а надежно фиксируется с четырех сторон.





Дополнительная конструкция на крыше вашего автомобиля, разумеется, внесет некоторые изменения по части аэродинамики и динамики вообще: при движении может появиться характерный шум, некоторые замечали увеличение расхода топлива, хотя вряд ли можно говорить о значительных объемах.

— В первую очередь убедитесь, что на ваш автомобиль возможна установка таких багажных систем — это должно быть предусмотрено производителем. Существует немало моделей, где это практически невозможно, — подчеркнул Евгений. — Если же все подобрано и установлено правильно, то безопасность гарантирована: нет никакого риска, что велосипед сорвет потоком воздуха или случится что-то подобное.

Учтите также и то, что в комплекте идет только велобагажник. Это означает, что нужно заранее озаботиться оснащением автомобиля всем необходимым для установки, в частности поперечными системами.





А вот с чем может возникнуть проблема при расположении велосипедов на крыше, так это с доступом в паркинги и на паромы. Фактическая высота автомобиля увеличивается весьма значительно, и важно не забыть об этом, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Так или иначе, велобагажники на крышу остаются одним из самых простых и доступных вариантов на рынке.

Как выбрать велобагажник с креплением на фаркоп?

Плюсы:

вместительность;

надежность;

относительная универсальность.

Минусы:

цена;

габариты;

будут проблемы из-за скрытого регистрационного знака.

Автомобильные велобагажники с креплением на фаркоп делятся на две разновидности: в одном случае велосипед подвешивается на специальном креплении, в другом — располагается на специальной платформе.





Подвесной вариант однозначно более бюджетный, что является большим плюсом. Его удобно использовать. Наиболее продвинутые варианты предусматривают возможность транспортировки до четырех велосипедов.

— Но у таких велобагажников есть минус: для перевозки велосипеда с дамской рамой потребуется специальный адаптер, имитирующий верхнюю трубу рамы. Другой возможности крепления подобных велосипедов на такой велобагажник нет, — предупредил эксперт.





К тому же при транспортировке велосипедов таким способом они могут слегка покачиваться, биться друг о друга. Когда звездой по раме — это всегда неприятно, велики будут получать косметические повреждения, то есть вскоре станут выглядеть «уставшими». Кроме того, подвесной вариант не подходит для транспортировки велосипедов с карбоновой рамой.

Второй вариант подороже и поудобнее. На фаркоп крепится специальная велоплатформа, оснащенная фонарями (родные автомобильные она почти наверняка перекроет собой).

— Платформы практичны и отличаются своим функционалом. Зачастую их установка не требует дополнительных усилий: застегнули и поехали. Никаких манипуляций с гайками и ключами — ничего не нужно, — говорит Евгений.











Собеседник отмечает, что будет гораздо лучше, если в первый раз именно специалист покажет автовладельцу, как правильно устанавливать велобагажник и велики на него. Этого будет достаточно, чтобы новый пользователь ничего не повредил, тестируя покупку. При дальнейшей эксплуатации никаких проблем возникнуть не должно: это ведь всего лишь велосипед и крепление для него, верно?

Существуют велоплатформы под 2, 3 и даже 4 (3+1 с использованием дополнительной секции) велосипеда. При этом такие приспособления весьма компактны и в сложенном состоянии умещаются в багажник даже сравнительно небольшого автомобиля.

Велик устанавливается в естественном положении на свое место, после чего фиксируется за одну из труб — верхнюю или нижнюю, да хоть за подседельный штырь. Кстати, в случае с дорогими велосипедами удачное решение — по возможности крепить их за металлическую часть, чтобы случайно не испортить карбон. Если же металла нет, то необходимо использовать специальную смягчающую накладку.





Хорошая велоплатформа имеет функцию наклона, что обеспечивает доступ к багажнику: механизм с установленными на нем велосипедами откидывается под углом, едва не касаясь земли. Есть модели с заниженным расположением откидного механизма — адаптированные для использования на микроавтобусах, где дверь большая, а задний бампер совсем мал.

Этот тип велобагажника хорош и тем, что подойдет практически для любого велосипеда — от детского до большущего фэтбайка. Крепится рама, фиксируются колеса — ничего сложного.

— Новые платформы оснащаются даже выводом под питание электровелосипедов, то есть электробайки можно заряжать непосредственно при транспортировке, — рассказал эксперт.

А вот с фаркопом не все так просто, хотя казалось бы — какие могут быть трудности.

— Дело в том, что стандартный фаркоп — это не идеальный шар. В нижней части снята фаска, и именно это обеспечивает крепление к нему: крепеж цепляется за нижний обточенный край. Но иной раз встречается самодельный вариант фаркопа, сделанный непонятно где и непонятно каким агротокарем: ну чего там, шарик и шарик. Но в том-то и дело, что за гладкий шарик крепление не зацепится. Хозяин, понятное дело, недоволен: косится на только что купленный багажник, предполагая, что вещь еще новая, не разношенная — наверное, нужно поднажать, чтобы защелкнулось. Самые активные поднажимают ногой, в результате крепление ломается, — отметил Евгений.





Но в целом все сводится именно к этим двум условиям: есть ли у автомобиля фаркоп и устраивает ли стоимость велобагажника-платформы. Да, изменятся габариты машины, и первое время к этому будет трудно привыкнуть, но такой способ транспортировки велосипедов по-прежнему остается одним из наиболее удобных.

— Существует, правда, одна неурегулированная ситуация, которая касается регистрационного знака транспортного средства. Снять его и перевесить на велобагажник — вариант рискованный: бывали случаи, когда водителей наказывали за установленный не в том месте госномер. Если оставить как есть, то можно будет получить штраф за нечитаемый знак — его действительно будет не видно за конструкцией с велосипедами. А ничего иного действующим законодательством не предусмотрено, мы специально узнавали. Это в Европе хоть карандашом на картонке напиши — сойдет. У нас не так: где знак не расположи — всегда рискуешь оказаться виноватым, — говорит собеседник.





Практически у любого типа велобагажников есть своя система защиты. Чаще это встроенные замки, которые предохраняют от похищения и самой конструкции, и велосипеда с нее. В случае с подвесными системами крепление к фаркопу можно заблокировать специальным дополнительным устройством, а велосипеды защитить с помощью велозамка.

Как выбрать велобагажник с креплением на крышку багажника?

Плюсы:

цена;

легкий доступ к велосипедам;

обычно не возникает вопросов с регистрационным знаком.

Минусы:

трудности с доступом в багажник;

габариты и загромождение задней части;

неуниверсальный вариант.

Здесь примерно тот же расклад: бывают модели с подвешиванием велосипедов, а бывают — с установкой на платформу.

— Определенные модели автомобилей могут не иметь совместимых велобагажников. Но производители регулярно обновляют свой ассортимент, так что имеет смысл отслеживать информацию о новинках, — рассказал Евгений.





Такие велобагажники крепятся на заднюю дверцу машины. Владельцы кроссоверов, не любящие высоко поднимать тяжести, могут вздохнуть спокойно. При этом доступ к багажнику ограничивается: поднять крышку можно и с закрепленными на ней велосипедами, но непонятно, как на это отреагируют петли.

— Крепление регулируется и подгоняется под конкретный автомобиль. В принципе, это делается один раз, но лучше воспользоваться помощью специалиста, — подчеркнул собеседник.

Такие велобагажники не могут похвастать особой вместительностью: три велосипеда — это максимум.

— Я бы не назвал эти багажники особо универсальным вариантом: далеко не на каждую машину возможно их установить. Но даже если такая опция возможна, эти модели больше подходят для поездок на дачу время от времени, нежели для активного использования, — считает Евгений.



