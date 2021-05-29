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Как выбрать велобагажник? Подробный гайд

29.05.2021 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Любишь кататься — люби и саночки возить. Старинная пословица актуальна и летом, когда мы собираемся выехать куда-нибудь подальше от шумного города, прихватив с собой велосипеды, чтобы всласть накататься на фоне живописных пейзажей. Транспортировка великов в автомобиле — дело, которое становится простым лишь при условии использования правильного велобагажника. Но как его выбрать? Несколько вариаций в зависимости от типа установки, полторы сотни вариантов в Каталоге — не пугайтесь, мы поможем.

В первую очередь нужно определиться именно с типом установки велобагажника. Основных вариантов три: на крышу, на фаркоп и на крышку багажника. У каждого способа свои плюсы и минусы, но не каждый вариант универсален для любого типа автомобиля. Для понимания придется копнуть глубже.

Как выбрать велобагажник?

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд

Как выбрать велобагажник с креплением на крышу?

Плюсы:

  • цена;
  • простота;
  • относительная универсальность.

Минусы:

  • придется всякий раз поднимать велосипед на крышу;
  • паркинги и паромы — с этим будут трудности;
  • у вас нет предубеждений по поводу аэродинамики и расхода топлива?

Все же видели автомобили с велосипедами на крыше? Очень простая конструкция: на рейлинги (если они есть) или же в штатные места для крепления устанавливаются поперечные системы, на которые и крепится велобагажник (один для одного велосипеда). Таким образом можно перевозить до 4—5 великов.

— В действительности это один из самых универсальных и доступных вариантов для перевозки велосипедов, — говорит руководитель компании-дистрибьютора Thule в Беларуси Евгений Ксензов. — Он подходит для частого использования и очень прост в эксплуатации.

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд
Автомобильный велобагажник Thule ProRide 598 Silver
4 отзыва
на крышу, для 1 велосипеда, ограничение веса: 20 кг
–10%370 р.
4 предложения
Автомобильный велобагажник Peruzzo Roma (602)
на крышу, для 1 велосипеда, ограничение веса: 15 кг, 3.36 кг
198 р.
2 предложения
Автомобильный велобагажник Atlant 8576
на крышу, для 1 велосипеда
285 р.
1 предложение
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Велобагажники на крышу в Каталоге Onliner

Задумка простая: велосипед устанавливается на свое место и крепится за нижнюю трубу рамы. Колеса при этом фиксируются ремешками. В стране, где предпочитают кроссоверы, могут возникнуть сложности с тем, чтобы постоянно поднимать велик на крышу и затем снимать его оттуда. Шоссейный байк весит обычно до 9 кг, горный — до 15 кг, электровелосипед и того больше — убедитесь, что сможете ловко поднимать нужный вес. При транспортировке нескольких велосипедов сверьтесь с мануалом крепежных систем: существуют ограничения по весу (чаще всего от 75 до 100 кг).








Автомобильный велобагажник Thule FreeRide 532
5 отзывов
на крышу, для 1 велосипеда
220 р.
17 предложений
Автомобильный велобагажник LUX Bike-1 [691028]
3 отзыва
на крышу, для 1 велосипеда, ограничение веса: 15 кг
104 р.
2 предложения
Автомобильный велобагажник Amos Tour
на крышу, для 1 велосипеда, ограничение веса: 18 кг
145 р.
1 предложение
Автомобильный велобагажник Modula Panoramica
на крышу, для 1 велосипеда, ограничение веса: 15 кг, 2.9 кг
165 р.
12 предложений
Автомобильный велобагажник Peruzzo Top Bike (314)
1 отзыв
на крышу, для 1 велосипеда, ограничение веса: 15 кг, 2.6 кг
105 р.
2 предложения
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Велобагажники в Каталоге Onliner

— Нужно учитывать, что в бюджетных моделях крепежный механизм расположен достаточно высоко, то есть придется тянуться к нему. В более дорогих моделях механизм расположен снизу, что значительно облегчает доступ, — добавил эксперт.

И велобагажник, и велосипед на нем обычно запираются на замки, что до определенной степени обеспечивает сохранность имущества.

К слову, специально для великов с карбоновыми рамами разработан отдельный вариант крепления — с «ножницами», фиксирующими переднее колесо, заднее при этом пристегивается ремнем для устойчивости.

— Дело в том, что карбон восприимчив к сжатию, поэтому вариант со стандартным креплением не подходит — можно повредить велосипед, — объяснил собеседник. — Крепление за колесо безопасно для дорогих рам. Само колесо при этом не сжимается, а надежно фиксируется с четырех сторон.

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд
Автомобильный велобагажник Thule UpRide
на крышу, для 1 велосипеда, ограничение веса: 20 кг, 10.5×10.5 см, 7.7 кг
605 р.
2 предложения
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Велобагажники на крышу в Каталоге Onliner

Дополнительная конструкция на крыше вашего автомобиля, разумеется, внесет некоторые изменения по части аэродинамики и динамики вообще: при движении может появиться характерный шум, некоторые замечали увеличение расхода топлива, хотя вряд ли можно говорить о значительных объемах.

— В первую очередь убедитесь, что на ваш автомобиль возможна установка таких багажных систем — это должно быть предусмотрено производителем. Существует немало моделей, где это практически невозможно, — подчеркнул Евгений. — Если же все подобрано и установлено правильно, то безопасность гарантирована: нет никакого риска, что велосипед сорвет потоком воздуха или случится что-то подобное.

Учтите также и то, что в комплекте идет только велобагажник. Это означает, что нужно заранее озаботиться оснащением автомобиля всем необходимым для установки, в частности поперечными системами.

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд
Поперечины Thule WingBar Edge 9592 M (серебристый)
до 75 кг
860 р.
3 предложения
Поперечины Modula Oval Bar System MOCSOB0ALN03 (черный)
до 100 кг
295 р.
1 предложение
Поперечины LUX Классик Аэро с дугами 1.2м (серебристый)
1 отзыв
до 75 кг
113 р.
1 предложение
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Поперечины в Каталоге Onliner

А вот с чем может возникнуть проблема при расположении велосипедов на крыше, так это с доступом в паркинги и на паромы. Фактическая высота автомобиля увеличивается весьма значительно, и важно не забыть об этом, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Так или иначе, велобагажники на крышу остаются одним из самых простых и доступных вариантов на рынке.

Как выбрать велобагажник с креплением на фаркоп?

Плюсы:

  • вместительность;
  • надежность;
  • относительная универсальность.

Минусы:

  • цена;
  • габариты;
  • будут проблемы из-за скрытого регистрационного знака.

Автомобильные велобагажники с креплением на фаркоп делятся на две разновидности: в одном случае велосипед подвешивается на специальном креплении, в другом — располагается на специальной платформе.

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд

Подвесной вариант однозначно более бюджетный, что является большим плюсом. Его удобно использовать. Наиболее продвинутые варианты предусматривают возможность транспортировки до четырех велосипедов.

— Но у таких велобагажников есть минус: для перевозки велосипеда с дамской рамой потребуется специальный адаптер, имитирующий верхнюю трубу рамы. Другой возможности крепления подобных велосипедов на такой велобагажник нет, — предупредил эксперт.

Автомобильный велобагажник Thule HangOn 3
на фаркоп, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг, 54×54 см, 7.2 кг
359 р.
2 предложения
Автомобильный велобагажник Peruzzo New Cruising (302)
на фаркоп, для 2 велосипедов, ограничение веса: 30 кг, 4.85 кг
355 р.
1 предложение
Автомобильный велобагажник Amos на фаркоп (на 3 велосипеда)
6 отзывов
на фаркоп, для 3 велосипедов
180 р.
4 предложения
Автомобильный велобагажник Seiki CB-735K
на фаркоп
270 р.
1 предложение
Автомобильный велобагажник Menabo Marius
на фаркоп, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг, 5.4 кг
286 р.
1 предложение
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Велобагажники на фаркоп в Каталоге Onliner
Как выбрать велобагажник? Подробный гайд

К тому же при транспортировке велосипедов таким способом они могут слегка покачиваться, биться друг о друга. Когда звездой по раме — это всегда неприятно, велики будут получать косметические повреждения, то есть вскоре станут выглядеть «уставшими». Кроме того, подвесной вариант не подходит для транспортировки велосипедов с карбоновой рамой.

Второй вариант подороже и поудобнее. На фаркоп крепится специальная велоплатформа, оснащенная фонарями (родные автомобильные она почти наверняка перекроет собой).

— Платформы практичны и отличаются своим функционалом. Зачастую их установка не требует дополнительных усилий: застегнули и поехали. Никаких манипуляций с гайками и ключами — ничего не нужно, — говорит Евгений.

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд
Автомобильный велобагажник Amos платформа на фаркоп (на 4 велосипеда)
2 отзыва
на фаркоп, для 4 велосипедов
650 р.
2 предложения
Автомобильный велобагажник Modula E-roica
на фаркоп, для 3 велосипедов, ограничение веса: 60 кг, 21.5 кг
1198 р.
11 предложений
Автомобильный велобагажник Peruzzo Siena Steel 2-3 Bici (668/3)
1 отзыв
на фаркоп, для 3 велосипедов, ограничение веса: 51 кг, 14.74 кг
686 р.
1 предложение
Автомобильный велобагажник Thule VeloSpace XT 3 Black
на фаркоп, для 3 велосипедов, ограничение веса: 60 кг, 73×73 см, 20.6 кг
2340 р.
3 предложения
Сравнить эти товары →
Велобагажники на фаркоп в Каталоге Onliner


Собеседник отмечает, что будет гораздо лучше, если в первый раз именно специалист покажет автовладельцу, как правильно устанавливать велобагажник и велики на него. Этого будет достаточно, чтобы новый пользователь ничего не повредил, тестируя покупку. При дальнейшей эксплуатации никаких проблем возникнуть не должно: это ведь всего лишь велосипед и крепление для него, верно?

Существуют велоплатформы под 2, 3 и даже 4 (3+1 с использованием дополнительной секции) велосипеда. При этом такие приспособления весьма компактны и в сложенном состоянии умещаются в багажник даже сравнительно небольшого автомобиля.

Велик устанавливается в естественном положении на свое место, после чего фиксируется за одну из труб — верхнюю или нижнюю, да хоть за подседельный штырь. Кстати, в случае с дорогими велосипедами удачное решение — по возможности крепить их за металлическую часть, чтобы случайно не испортить карбон. Если же металла нет, то необходимо использовать специальную смягчающую накладку.

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд

Хорошая велоплатформа имеет функцию наклона, что обеспечивает доступ к багажнику: механизм с установленными на нем велосипедами откидывается под углом, едва не касаясь земли. Есть модели с заниженным расположением откидного механизма — адаптированные для использования на микроавтобусах, где дверь большая, а задний бампер совсем мал.

Этот тип велобагажника хорош и тем, что подойдет практически для любого велосипеда — от детского до большущего фэтбайка. Крепится рама, фиксируются колеса — ничего сложного.

— Новые платформы оснащаются даже выводом под питание электровелосипедов, то есть электробайки можно заряжать непосредственно при транспортировке, — рассказал эксперт.

А вот с фаркопом не все так просто, хотя казалось бы — какие могут быть трудности.

— Дело в том, что стандартный фаркоп — это не идеальный шар. В нижней части снята фаска, и именно это обеспечивает крепление к нему: крепеж цепляется за нижний обточенный край. Но иной раз встречается самодельный вариант фаркопа, сделанный непонятно где и непонятно каким агротокарем: ну чего там, шарик и шарик. Но в том-то и дело, что за гладкий шарик крепление не зацепится. Хозяин, понятное дело, недоволен: косится на только что купленный багажник, предполагая, что вещь еще новая, не разношенная — наверное, нужно поднажать, чтобы защелкнулось. Самые активные поднажимают ногой, в результате крепление ломается, — отметил Евгений.

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд

Но в целом все сводится именно к этим двум условиям: есть ли у автомобиля фаркоп и устраивает ли стоимость велобагажника-платформы. Да, изменятся габариты машины, и первое время к этому будет трудно привыкнуть, но такой способ транспортировки велосипедов по-прежнему остается одним из наиболее удобных.

— Существует, правда, одна неурегулированная ситуация, которая касается регистрационного знака транспортного средства. Снять его и перевесить на велобагажник — вариант рискованный: бывали случаи, когда водителей наказывали за установленный не в том месте госномер. Если оставить как есть, то можно будет получить штраф за нечитаемый знак — его действительно будет не видно за конструкцией с велосипедами. А ничего иного действующим законодательством не предусмотрено, мы специально узнавали. Это в Европе хоть карандашом на картонке напиши — сойдет. У нас не так: где знак не расположи — всегда рискуешь оказаться виноватым, — говорит собеседник.

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд

Практически у любого типа велобагажников есть своя система защиты. Чаще это встроенные замки, которые предохраняют от похищения и самой конструкции, и велосипеда с нее. В случае с подвесными системами крепление к фаркопу можно заблокировать специальным дополнительным устройством, а велосипеды защитить с помощью велозамка.

Как выбрать велобагажник с креплением на крышку багажника?

Плюсы:

  • цена;
  • легкий доступ к велосипедам;
  • обычно не возникает вопросов с регистрационным знаком.

Минусы:

  • трудности с доступом в багажник;
  • габариты и загромождение задней части;
  • неуниверсальный вариант.

Здесь примерно тот же расклад: бывают модели с подвешиванием велосипедов, а бывают — с установкой на платформу.

— Определенные модели автомобилей могут не иметь совместимых велобагажников. Но производители регулярно обновляют свой ассортимент, так что имеет смысл отслеживать информацию о новинках, — рассказал Евгений.

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд
Автомобильный велобагажник Thule ClipOn 9103
3 отзыва
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, 7 кг
505 р.
3 предложения
Автомобильный велобагажник Modula Bones Rs
1 отзыв
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, ограничение веса: 48 кг
800 р.
8 предложений
Автомобильный велобагажник Peruzzo Verona Aly (382/A)
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг, 4.22 кг
401 р.
1 предложение
Автомобильный велобагажник Amos Weekend
3 отзыва
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов
195 р.
3 предложения
Сравнить эти товары →
Велобагажники на крышку багажника в Каталоге Onliner

Такие велобагажники крепятся на заднюю дверцу машины. Владельцы кроссоверов, не любящие высоко поднимать тяжести, могут вздохнуть спокойно. При этом доступ к багажнику ограничивается: поднять крышку можно и с закрепленными на ней велосипедами, но непонятно, как на это отреагируют петли.

— Крепление регулируется и подгоняется под конкретный автомобиль. В принципе, это делается один раз, но лучше воспользоваться помощью специалиста, — подчеркнул собеседник.

Такие велобагажники не могут похвастать особой вместительностью: три велосипеда — это максимум.

— Я бы не назвал эти багажники особо универсальным вариантом: далеко не на каждую машину возможно их установить. Но даже если такая опция возможна, эти модели больше подходят для поездок на дачу время от времени, нежели для активного использования, — считает Евгений.

Как выбрать велобагажник? Подробный гайд
Автомобильный велобагажник Peruzzo Padova Steel (378/3)
1 отзыв
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг, 11.75 кг
420 р.
2 предложения
Автомобильный велобагажник Modula Nove Colli
2 отзыва
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг, 9.3 кг
740 р.
9 предложений
Автомобильный велобагажник Menabo Logic 3
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг, 13.4 кг
599 р.
1 предложение
Автомобильный велобагажник Thule ClipOn High 9106
на заднюю часть автомобиля, для 2 велосипедов, 11 кг
879 р.
2 предложения
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Велобагажники на крышку багажника в Каталоге Onliner

 
 
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Любишь кататься — люби и саночки возить. Старинная пословица актуальна и летом, когда мы собираемся выехать куда-нибудь подальше от шумного города, прихватив с...
 
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