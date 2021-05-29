Как различается психология богатых и бедных людей и почему сочувствие не позволит вам заработать?

Источник материала: Onliner Как среда влияет на формирование «богатых привычек»? Что вообще такое эти «богатые привычки»? Какие зажимы объясняет понятие «выученной беспомощности»? Почему люди с отсутствующей эмпатией видятся идеальными кандидатами на богатство? И отчего бедность имеет больше влияния на человеческий мозг, чем обеспеченность? Кстати, этот самый мозг далеко не полностью изучен, так что появляется площадка для споров. Мы пришли с большим списком вопросов к психологу, психотерапевту, гештальттерапевту Владлену Писареву. Получился суровый разговор про жадность, скупость, неравный обмен, обман и антирекламу роскоши.

«Не богатство меняет мозг, а бедность»

Любимый вопрос: от чего конкретно зависит богатство. С этим рождаются или этому учатся? Почему одни могут, а другие — не очень?

— Есть простой пример, который я увидел в школе, — говорит Писарев. — Берем луковицу растения, разрезаем пополам. Одну половинку сажаем на равнине, другую — в горах. Одно и то же растение, казалось бы, но с течением времени разница бросается в глаза. Выросло-то и там и там. Но в итоге одно растение значительно меньше другого.

Это про соотношение генотипа и фенотипа. Что влияет больше: среда или гены? Полностью на нас, понятно, это переносить нельзя, некорректно. И есть исследования, которые утверждают, что мозг человека из богатой семьи отличается от мозга человека, родившегося в бедной. Ученые обнаружили увеличение площади неокортекса, то есть коры больших полушарий, у детей богатых родителей по сравнению с отпрысками бедных. Это та часть мозга, которой мы думаем.

— Однозначно утверждать, что богатые рождают богатых, а бедные — бедных, мы не можем

Обнаруженную разницу легко можно объяснить питанием и образом жизни групп с разными доходами. То есть не богатство само по себе меняет мозг, а бедность, ограничение в средствах. Если мать ест плохо, мозг ее ребенка не получает необходимого количества питательных веществ для роста и развития. Причем данный процесс особенно важен на ранних этапах, когда беременность даже незаметна.

— Это о привычном питании. И речь не только про него, но и про образ жизни, употребление алкоголя, курение, физические тренировки, доступность качественной медицинской помощи и другое. Некоторые исследования все это доказывают. Но их мало. Надо проводить больше, больше, еще больше, чтобы увеличивать выборку. А также изучать проблему в различных регионах. Однозначно утверждать, что богатые рождают богатых, а бедные — бедных, мы не можем, — отмечает психолог.

«Попасть из бедности в богатство очень сложно»

Теперь о среде. Ее влияние очень важно. Среда нас формирует, мы обучаемся жить в наличных условиях, вырабатываем определенный способ существования, поведение, привычки, которые после влияют на нас же.

— «Ты съешь сегодня, а я завтра» — это про известные исследования, которые проводили на детях со сладостями. Ребята из бедных семей съедают сладкое сразу, а из богатых могут откладывать их и съедать потом. Когда человек вырастает, то делает то же самое, только не со сладостями уже, а, например, с деньгами. Одним откладывать и инвестировать сложно, а другие к этому привычны с детства.





Мы можем много говорить о средовом влиянии. Но есть важный момент: люди из богатой среды имеют доступ к более качественному и дорогостоящему образованию. Замкнутый круг. Люди, которые получили хорошее образование в дорогих, престижных учебных заведениях, сразу имеют хороший старт в жизни, что после позволяет им дать такое же образование собственным детям. Отпрыски бедных родителей доступом к подобной роскоши не обеспечены, — говорит Писарев.

— Мы долго-долго меняемся, и если посмотрим на результат этого обмена, то увидим, что у кого-то на руках 200 миллиардов долларов, а у кого-то ипотека

Истории вроде той, которую рассказывает фильм «Миллионер из трущоб», скорее исключение. Понятно, такие случаи бывают, но это не норма, не закон, не правило. Удача в большей степени. Жизнь показывает, что попасть из бедности в богатство очень сложно.

— О том, как работают социальные лифты, хорошо рассказывает фильм «Хороший, плохой, злой». Один из героев, который рос в бедности, сказал что-то вроде «выбора не так-то и много». Раз — ты живешь в нищете, с трудом зарабатываешь на пропитание, каторжно работая. Два — ты выбираешь, кем стать: священником или бандитом.

«Богатство одних построено на бедности других»

Также стоит поговорить о «членстве в клубе». Возьмем исследование, которое проводили во Флоренции. Ученые изучили данные местных налогоплательщиков примерно за 600 лет. Результаты удивили. Среди наиболее состоятельных налогоплательщиков 15-го и 21-го веков совпадают почти 900 фамилий. Понятно, есть однофамильцы, а некоторые люди попали туда совершенно случайно, но большая часть — родственники. Получается, что по роду занятий, доходам и состоянию нынешних флорентийцев можно достаточно точно предсказать род занятий, доходы и состояние их далеких предков, и наоборот. Эти люди образуют какую-то общность, клуб, в котором связи и деньги дают людям особое положение.

— Эта ситуация не возникла в современном мире. Мы так живем, мы — такие. Речь снова про биологию поведения. Люди склонны к парохиализму, как и другие животные. Мы социальны, поэтому постоянно объединяемся в группы. Есть свои, есть чужие. Это про окситоциновый или парохиальный альтруизм. Альтруизм у людей изначально был направлен только на членов своей группы и развивался в едином комплексе с враждебностью к чужакам. При острой межгрупповой вражде помощь своим и агрессия по отношению к чужим в равной мере идут на пользу отдельно взятому сообществу.

Есть в этой теме вещи, которые во многом затрагивают моральные аспекты, поэтому говорить о них сложно, но придется, — объясняет специалист. — Можно спорить, но в основе богатства лежит неравенство. Богатство одних построено на бедности других.





Все, что создано человеком, стало возможным благодаря обмену. Наша цивилизация построена на нем. Разделение труда — один делает табуретку, другой стулья, потом мы меняемся. Без взаимодействия, в одиночку человек не может создать что-то, что мы сейчас можем оценивать в миллиарды, элементарно своим трудом. Мы долго-долго меняемся, и если посмотрим на результат этого обмена, то увидим, что у кого-то на руках 200 миллиардов долларов, а у кого-то ипотека. Как так вышло? Может, это не про обмен? Может, просто кто-то много работает, а кто-то мало? То есть существуют работяги и лентяи. И работяга просто создал что-то на миллиарды, а лентяи закономерно бедные. Вы в это верите?

— Бедные не любят богатых. Но и богатые не любят бедных. Я не могу сказать, хорошо это или плохо

Логично задать вопрос: как стать богаче в ходе обмена? Для этого нужно в процессе обмена получить больше, чем другой. Это про выгодный обмен, неравный обмен.

— Получается, в процессе обмена кто-то захотел получить больше. По сути, это про обман. Обман выгоден, только если не раскрыт. Поэтому свои намерения нужно как-то правильно объяснить, обосновать, сделать законными. Если удастся создать и обосновать систему, в которой узаконивается неравный обмен, рисуется путь к обретению богатства. Сам феномен богатства возможен только при таких условиях.

«Неравный обмен привел к расслоению общества»

— Все то — результат далеко не последних 50 или 100 лет, — рассуждает психолог. — Система складывалась постепенно в ходе развития человечества. Это давно так. Европейцы пришли в Америку и выменивали землю у индейцев на алкоголь и одеяла. Во времена первобытного коммунизма не было никакого неравенства. Благополучие племени в целом и каждого отдельного его участника связывались напрямую. Если кому-то достанется больше, остальные ослабнут — группа умрет. Это время более-менее равного распределения ресурсов. Потеря любого члена группы составляло риск для группы.

Однако по мере роста производительности труда у людей появился избыток. И как только это произошло, возникла возможность для неравного обмена. Он привел к расслоению общества. Часть населения теперь могла лучше питаться и одеваться, иметь лучшие орудия труда. Соответственно, их дети росли в более благоприятных условиях. Об этом говорилось выше. Лучшие условия для детей и другая среда.

Выходит, кто-то в этой жизни хитрее. И этот процесс формирует недовольство, которое выражается в нелюбви к богатым.

— Да, это так, бедные не любят богатых. Но и богатые не любят бедных. Я не могу сказать, хорошо это или плохо. Это не люди такие плохие. Просто так повелось: мы, сапиенсы, как и другие социальные животные, склонны к парохиализму. Бедные завидуют богатым и чувствуют какой-то обман. Неравный обмен кажется несправедливым и не нравится большинству. Снизить уровень социальной напряженности можно разными способами. Например, отвлечь людей чем-то, дать им другие причины для недовольства.

— Путь к богатству — это наличие огромной жадности и достаточной скупости

— Представьте, мы нашли врагов, внутренних или внешних, начали войну, у нас случилась эпидемия, есть проблема полового неравенства и так далее. Можно убрать знание о неравенстве. Это сейчас широко практикуется, многие богатые ведут себя достаточно скромно. Люди не знают о доходах друг друга, корпоративная тайна и так далее. Но это не разрешает проблему, а скорее отодвигает ее. Решить проблему можно только устранив неравенство, убрав эту пропасть между бедными и богатыми.

Чем меньше расслоение в обществе, тем меньше уровень социального напряжения.

«Умелое сочетание жадности и скупости рождает богатство»

— Исходя из всего вышесказанного, если человек хочет стать богатым, ему нужно усвоить правила неравного обмена и приобрести или развить те качества, которые позволят иметь больше. В первую очередь это про жадность. Про основную потребность, которая движет личностью. Вся психология богатства сформирована желанием иметь больше. Откуда берется жадность? Отчасти это задано генами, отчасти формируется средой. Это связано с уровнем доминирования. Доминирующая особь всегда будет хотеть больше.

Богатство можно сформулировать как умелое сочетание жадности и скупости.

— Жадность — это желание получить больше, больше и больше. Но одной жадности мало. Если человек хочет получить много, но не может этого удержать, то он похож на трубу одного диаметра. В ней ничего не задерживается. Нужна скупость. Скупость — нежелание потерять. Если у человека очень много скупости и нет жадности — это путь в бедность. Если много жадности и недостаточно скупости, сколько бы человек ни получил, все потеряет.

— Богатство — не зона сантиментов. По сути, люди с дисоциальным расстройством личности — идеальные претенденты на него

— Путь к богатству — это наличие огромной жадности и достаточной скупости. Это как широкая труба на входе и узкая на выходе. Чем больше она на входе и чем меньше на выходе, тем больше останется. Все привычки богатых, которые они формируют в среде и которые не формируются у бедных, призваны стимулировать жадность и удерживать на достаточном уровне скупость.

«Я боюсь рекламировать богатство»

Если говорить о так называемой психологии бедности, которая сейчас широко обсуждается, это про низкий уровень доминирования, когда личность не имеет высоких запросов.

— Это про сочувствие и эмпатию к другим. Ведь богатство одних формируется на бедности других. И если человек проявляет сочувствие, то не может делать других беднее. Это про выученный с детства опыт, мол, что бы ты ни сделал, все равно ничего не получится. Отсюда понятие выученной беспомощности. Она легко формируется в среде, в которой растет человек. Постоянно сообщает ему об отсутствии возможности. Человек в итоге просто отказывается что-либо делать, потому что какой смысл? Позитивный опыт отсутствует.





Богатый же человек с детства научен видеть во всем возможности, он вырос в среде, где нормально иметь больше, и у него с ранних лет формируется «правильное» поведение для этого.

— Еще один важный момент. Это то, что меня пугает. Получается, что в жесткой конкуренции за богатство преимущество получают самые жадные, самые агрессивные. Те люди, для которых прибыль важнее всего. Богатство не зона сантиментов. По сути, люди с дисоциальным расстройством личности — идеальные претенденты на него. Это люди, которые не имеют сочувствия, не испытывают страха, а других воспринимают как средство достижения собственных целей. При наличии высокого интеллекта подобные персонажи имеют преимущества в этой конкуренции.

— Было бы классно, чтобы люди стремились не к обладанию богатством и не ставили целью ограничивать этот процесс исключительно собой

— Я боюсь «рекламы» богатства. Я не хочу жить в мире, в котором все хотят быть богатыми. Подумайте, что будет, если все вдруг станут суперобеспеченными? Когда к этому начнет стремиться каждый и преуспеет, богатые вовсе исчезнут. Совсем. Всем быть богатыми невозможно. Потому что настанет равенство. Не будет ни бедных, ни богатых.

Но очень важно, чтобы это равенство находилось не внизу шкалы потребления. Это не про то, чтобы у всех ничего не было. Ситуация идеального равенства невозможна. Люди изначально обладают неравными возможностями. Один хочет больше и готов много делать для достижения этого, а другой — нет. Хорошо, чтобы мы все стремились к хорошей жизни для себя и других. Мне нравится идея жить хорошо самому и давать жить хорошо другим.

Было бы классно, если бы люди стремились не к обладанию богатством и не ставили целью ограничивать этот процесс исключительно собой. Мне больше нравится история про достойную и обеспеченную комфортную жизнь для всех без переборов.

Владлен Писарев — психотерапевт, психолог, гештальттерапевт. Врач по образованию. Карьеру в медицине начинал, работая фельдшером. В 1991 году окончил медучилище. На последних курсах трудился в скорой помощи санитаром. В том же 1991-м стал студентом Гомельского мединститута.

В 2002-м прошел специализацию по психотерапии на базе БелМАПО. С конца 2002 года начал работать психотерапевтом в наркологии. Учился эриксоновскому гипнозу, НЛП (нейролингвистическому программированию) и гештальттерапии. Окончил Московский гештальтинститут.

Как гештальттерапевт работал индивидуально, вел группы, занимался семейным консультированием, руководил обучающей программой по гештальттерапии I ступени.