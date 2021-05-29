Позвал на день рождения через TikTok. Пришли тысячи и полиция (видео)

Источник материала: Onliner Неделю назад 17-летний Эдриан Лопес был обычным старшеклассником из пригорода Лос-Анджелеса. Но TikTok изменил его жизнь всего за несколько дней. Он решил сделать для своих друзей видеоприглашение на вечеринку в честь дня рождения. А это приглашение возьми да и стань вирусным. В итоге про мероприятие узнали десятки миллионов человек, день икс вылился в беспорядки и столкновения с полицией. А Эдриан уже ничего не мог с этим поделать.

Это должно было быть приглашением для ребят из школы Эдриана — потусить на фоне ослабления пандемии, отпраздновать скорое лето и как следует оторваться. Вот только приглашение в свой личный аккаунт в TikTok перепостил друг Эдриана Эрнандес. За сутки ролик пролайкали 40 человек — ничего удивительного для двух не очень популярных парней.

Вот только в следующие несколько дней видео набрало бешеную популярность. Что-то в нем триггерило зрителей. Комментарии были переполнены вопросами без ответа: «Кто такой этот ваш Эдриан»?





Такой объем комментариев привлек внимание алгоритмов TikTok, и видео ушло во внешние рекомендации, в одночасье став мемом. На него отреагировали музыканты, киберспортсмены, инфлюенсеры. Не знаем, кто этот ваш Эдриан, но, раз приглашает, надо идти.

Приглашение как снежный ком обрастало приколами, мемасиками и реакциями интернет-знаменитостей. В общей сложности ролики с хештегом про вечеринку Эдриана посмотрели более 280 млн раз. И поначалу авторам вечеринки это казалось прикольным. Надо же, такая минута славы на пустом месте! Да еще и внимание от интернет-звезд. Правда, чем ближе была суббота, тем больше волнения закрадывалось в души подростков. Люди со всех уголков страны писали, что собираются к ним на праздник. Один парень пообещал вести автомобиль 18 часов, чтобы доставить своих друзей на вечеринку столетия — в такой абсолют ее возвели в интернете.

Эдриан приглашал на кикбэк — на сленге американской молодежи это собрание людей, которое по масштабам меньше вечеринки, но больше тусовки на несколько человек. Кикбэк Эдриана в итоге оказался сродни фестивалю. Уже в пятницу вечером около тысячи человек собрались на калифорнийском пляже в ожидании мероприятия.

Не было билетов, организации и каких-либо рамок приличия. В толпу полетел торт, кто-то начал запускать фейерверки, но зарождающемуся веселью помешала полиция.

Невольные устроители всего этого разволновались и испугались, что им припишут организацию массовых беспорядков. Они решили попробовать как-то усмирить толпу уже в субботу и сделать локацию вечеринки закрытой, начали продавать билеты на нее, чтобы уменьшить число потенциальных участников.

How I’m sleeping tonight before adrians kickback tomorrow #adrianskickback pic.twitter.com/jXhi9459AW — WalshSzn (@icywalshszn) May 21, 2021

Виральная природа мероприятия привлекла известных ютуберов, тиктокеров и стримеров, которые хотели разжиться контентом. А следом потянулась и их аудитория, которая хотела вживую посмотреть на своих кумиров. Дональд, один из таких знаменитостей, решил запрыгнуть на хайптрейн и арендовал для Эдриана и его друга лимузин. Парень сильно смущался и был явно не готов к такому вниманию.

Многие не знали, что место вечеринки сменили, и в субботу люди опять собрались тусоваться на пляже. И на этот раз их было в разы больше, чем накануне в пятницу. Из тачек и колонок гудела музыка, толпы образовывали мошпит, некоторые смельчаки начали штурмовать светофорные столбы. Опять в воздух и порой в толпу полетели фейерверки. Местные жители и работники заведений описывали происходящее как зомби-апокалипсис 17-летних.

Lol TikTok took the video down. Last night at Adrians kickback in Huntington Beach #adrianskickback #Cali pic.twitter.com/dluoNYm7OD — Jeryn (@GizmoJA) May 23, 2021

Когда полиция вновь решила рассеять толпу, в ответ полетели бутылки. Власти решили ввести чрезвычайный ночной комендантский час и принялись арестовывать участников. Задержали почти 150 человек.

То, что смог наворотить TikTok менее чем за неделю, показывает сумасшедшую силу соцсетей — порой абсолютно нелогичную и абсурдную. Кто-то решил пошутить и смог случайно привлечь внимание миллионов зрителей, а тысячи незнакомцев — сподвигнуть тусоваться вместе на пляже.

Правда, такому веселью Эдриан оказался не рад. Теперь вечеринки — это последнее, чем он хочет заниматься.

Основано на реальных событиях

Думаю, многие зрители уловили от истории Эдриана легкие вайбы дежавю. В 2012 году вы могли смотреть американскую молодежную комедию «Проект X» про трех подростков, чья вечеринка примерно так же вышла из-под контроля. Фильм был основан на реальных событиях. Еще в 2008 году, когда про Facebook на Западе знало совсем немного человек, в Австралии вечеринку на пять сотен пьяных подростков организовал Кори Делани.

Пока его родители были в отъезде, он решил замутить тусовку и прорекламировать ее через MySpace. Но полиция на нее приехала не по наводке из интернета, а после звонков обеспокоенных соседей. Шум стоял, как от футбольных фанатов: подростки в горячке скакали по машинам, разбивали бутылки, почтовые ящики и фонарные столбы. Всем пяти сотням гостей в доме у Кори места не хватило. Местным полицейским даже пришлось поднять в небо вертолет, чтобы оценить масштаб тусовки с высоты.





Родителям парня потом выставили счет за работу полицейских и вертолета — что-то около $20 тыс.

Менее ужасные, но все равно шокирующие последствия ждали девочку-подростка из Мексики. На ее 15-летие в небольшую деревушку съехались тысячи совершенно незнакомых людей.

Накануне отец девочки создал в Facebook мероприятие, которое задумывалось специально для соседей и друзей. Но вместо приватного батя сделал событие публичным. «Сердечно приглашаем всех», — говорит мужчина в видео, которое было не для всех.

Свое желание посетить день рождения высказали почти 1,5 млн человек. К счастью, большинство из них ограничились поздравлениями через интернет. Но несколько тысяч все равно доехали до мексиканской деревушки, чем ошарашили отца девушки, напугали ее саму и привлекли десятки репортеров.

Батя, тем не менее, не подвел. Поняв, что гостей будет больше сотни человек, он разбил несколько палаток и накрыл столы с едой. Больше подобных ошибок в Facebook он не допускал.





Морали не будет. Разве что стоит в очередной раз удивиться тому, какая дичь в интернете порой становится виральной. А в мире, настолько пронизанном сосцсетями, надо быть готовым к тому, что неосторожные виртуальные шаги могут вызвать вполне реальные последствия.