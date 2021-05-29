Формулы летних луков. Как модно одеться без помощи стилистов

Источник материала: Onliner В сфере моды сложно придумать что-то новое. Именно поэтому дизайнеры вдохновляются прошлыми десятилетиями и столетиями, а в Instagram растет количество блогеров, одетых будто под копирку. Из этого обстоятельства можно вынести кое-что полезное для себя: есть огромное количество гарантированно гармоничных образов, которые легко повторить. Формула лука — определенное сочетание вещей, подходящих по стилю, цвету и крою. Формула поможет, если, допустим, у вас есть шелковая юбка, но вы не знаете, с чем ее носить. Такая юбка однозначно подружится с белой футболкой, свитером, объемным худи, но, скорее всего, «поспорит» с майкой-поло. Onliner вместе со стилистом Тиной Лугиной составил 10 готовых решений на лето. Поищите похожие вещи в своем гардеробе или вдохновитесь для похода по магазинам.

Джинсы клеш, футболка с мультяшным принтом, кеды

Широкие штанины, волочащиеся по полу, клеш, огромные дырки в районе колен — самые актуальные модели джинсов в этом сезоне. Бабушки опять могут начинать волноваться за то, что у внучек нет денег на нормальные, не порванные брюки, и предлагать их зашить. Вообще, бунтарские джинсы с разрезами — это что-то из детства, подросткового возраста. Их характер лучше всего «усугублять» не менее детскими футболками с мультяшным принтом и инфантильными украшениями.

— Футболка с мультяшным принтом будет очень актуальна этим летом, — считает Тина. — На ноги советую надеть монохромные кроссовки или кеды. Дополните лук инфантильными аксессуарами, например ожерельем с мармеладными мишками. Получится игривый и позитивный образ — то что нужно для лета.



Футболка H&M — 40 рублей, джинсы Zara — 159 рублей, кеды на платформе Zara — 89,99 рубля, колье из бисера Molly





Джинсовые шорты с высокой посадкой, блуза с объемным воротничком, лоферы

Большие, гипертрофированные воротнички, будто из гардероба любимой куклы, продолжают влюблять в себя модниц. Они моментально делают образ стильным и добавляют в него фишку. Сегодня накладные воротнички можно надевать с чем угодно — даже со свитшотом. Если идти на такой рискованный стилистический шаг страшно, то предлагаем остановиться на классическом варианте.

— Шорты из денима с высокой посадкой носите с блузками и рубашками с объемными воротниками. Лоферы в сочетании с однотонными высокими носками прекрасно дополнят лук. Образ получится нетривиальным и романтичным.



Джинсовые шорты с высокой посадкой Zara — 79,99 рубля, рубашка с круглым воротником Mango — 139,99 рубля, лоферы Vagabond — 269 рублей, кожаный ремень Mango — 99,99 рубля





Платье-парашют, «дедушкины» сандалии

Уставшие от оверсайза локальные дизайнеры и огромные конгломераты по производству одежды для масс-маркета, не сговариваясь, предложили девушкам романтичные, женственные, разлетающиеся на ветру платья. Их можно категоризировать с помощью определения «платья-парашюты». Стилист советует немного приглушать нарочитую женственность с помощью грубых аксессуаров и обуви:

— Сочетание грубого с женственным — это концепция новой женственности. Объемное платье-парашют из хлопка актуально уже не первый сезон, но, если вы хотите быть максимально в тренде, миксуйте его с грубыми сандалиями.



Все Zara: платье миди — 119 рублей, кожаные сандалии — 279 рублей





Минималистичное платье с лямочками и вырезами, босоножки

Лямочки и вырезы повсюду — слоган масс-маркет-коллекций этого лета. Особенно модно будут смотреться такие платья, выполненные изо льна. Есть несколько источников, откуда можно черпать вдохновение в создании образа. Первый — сотни аккаунтов фешен-блогеров по всему миру. Второй — коллекции мировых брендов. Секрет удачной стилизации мини-платьев с лямочками ищите у Jacquemus.

По мнению стилиста, конкретно эту сексуальную вещь не стоит «успокаивать» с помощью кроссовок. Круче всего она будет смотреться со слингбэками или открытыми босоножками. Добавьте к образу маленькую сумочку — и самый модный образ для Зыбицкой готов.



Платье Lime — 130 рублей, босоножки Bershka — 89,99 рубля, сумка Mango — 79,99 рубля





Леггинсы со штрипками, объемная футболка или свитер, сандалии

Еще один привет из школьной поры миллениалов — леггинсы. В этом году внезапно вернулся интерес к модели со штрипками. И если раньше такие лосины девочки носили, допустим, на уроки по танцам, то сегодня в них можно и на прогулку, и в бар. Есть нюанс: штрипки лучше прятать в обуви, а не натягивать на подошву. Советы стилиста:

— Леггинсы со штрипками носим с биркенштоками, сланцами, босоножками в спортивном стиле, с лодочками на каблуке. Уравновешиваем верх объемным свитером или футболкой.



Леггинсы со штрипками Zara — 159 рублей, свитер Massimo Dutti — 269 рублей, сандалии Massimo Dutti — 299 рублей, очки Alexander McQueen — 530 рублей, сумка Pinko — 770 рублей





Расслабленный брючный костюм, браллет, минималистичные босоножки

«Главное, чтобы костюмчик сидел» — это архаичное выражение. Сегодня костюмчик должен висеть. Актуальный крой: длинный, объемный жакет со свисающей линией плеч, свободные брюки, касающиеся земли. К летнему сезону свою популярность вернули льняные костюмы как натуральных, так и ярких цветов.

Брючный костюм, за несколько лет окончательно растерявший свою деловитость и офисный характер, вполне можно носить на голое тело или сочетать с браллетом. Да, нижнее белье теперь допустимо не прятать под одеждой.

— Браллет — достойная альтернатива кроп-топу, — объясняет Тина. — По сути, это смесь бюстгальтера и кроп-топа: без подкладки, без косточек, без застежек. На первый взгляд его использование в повседневной жизни — довольно вызывающий шаг. Но в сочетании с брючным сатиновым костюмом браллет теряет свою интимность. Если дополнить это босоножками с тонкими перемычками, получится очень элегантный образ.



Костюм Aliyeva — 420 рублей, браллет Befree — 30 рублей, босоножки Stradivarius — 59,99 рубля





Костюм с шортами/мини-юбкой и укороченным жакетом, высокие сапоги или кроссовки

Летний вариант предыдущего аутфита. Укороченный жакет в винтажном стиле — это привет из восьмидесятых. Собственно, как и юбка мини. В странах с умеренной погодой девочки-фешиониста носят данный костюм с грубыми высокими сапогами. В Беларуси либо очень холодно, либо очень жарко, поэтому сочетание сапог и шорт — такое себе решение. На помощь придут универсальные кроссовки или сандалии.



Все Zara: босоножки с тонкими ремешками — 99,99 рубля, укороченный блейзер — 119 рублей, мини-юбка — 79,99 рубля, сумка — 79,99 рубля





Яркий жакет оверсайз, спортивные шорты, кроп-топ, кроссовки

Пиджак с мужского плеча, сидящий на женской фигуре громоздко и объемно, — это новая базовая вещь, которая вряд ли в скором времени станет лишней в гардеробе. С ним можно составить бесконечное множество луков, и каждый из них будет смотреться актуально. Модные блогеры носят его с джоггерами, шортами, леггинсами, велосипедками — да вообще с чем угодно.

Для лета предлагаем выбрать беспроигрышный вариант. Кроп-топ и спортивные шорты обязательно понадобятся в жаркие летние дни, а если вечером в таком откровенном аутфите станет холодно, то можно дополнить его жакетом. Черным или белым жакетом уже никого не удивишь, поэтому стилист советует рискнуть:

— Самые актуальные цвета — оливковый, розовый, цвет весенней зелени, лавандовый и желтый.



Все Zara: хлопковые шорты — 49,99 рубля, блейзер оверсайз прямого кроя — 239 рублей, укороченный топ — 22,99 рубля. Кроссовки Nike — 377 рублей. Очки Pieces — 56 рублей





Женственная юбка миди с цветочным принтом миль-флер, базовая футболка

Женственные, облегающие сатиновые юбки длины миди все еще в тренде, но уже достаточно примелькались, чтобы надоесть. Есть вариант поинтересней — юбка с узором миль-флер. Mille fleur с французского переводится как «тысяча цветов». Соответственно, одноименный принт представляет собой россыпь мелких цветов. Дизайнеры частенько вспоминают о нем, когда дело идет к весне и лету.

— Цветочную юбку советую носить с белой базовой футболкой, — говорит стилист. — На ноги — шлепанцы. Разбавляем образ цепочкой с толстым плетением на шее.



Юбка с цветами и разрезом Mango — 119,99 рубля, футболка «Твое» — 10 рублей, босоножки Zara — 119 рублей

Велосипедки, кроп-топ, рубашка оверсайз

Если вы прочли весь обзор и дошли до этого пункта, то уже могли сделать вывод о том, что одна из самых популярных вещей в этом году — это укороченный верх, а именно кроп-топы, топы-бра, короткие лонгсливы и так далее. С легкой руки Ким Кардашьян образ из кроп-топа и велосипедок стал уже почти классическим и не теряет свежести уже много лет. 2021 год не исключение. Спортивный аутфит все еще можно носить на улицах города.

Если стесняетесь выставлять фигуру на всеобщее обозрение, прикройте ее рубашкой оверсайз. На ноги по святым законам фешена надевайте либо кроссы с высокими носками, либо босоножки на каблуках.



Велосипедки и кроп-топ Lime — 35 и 30 рублей, рубашка Zara — 79,99 рубля, кроссовки Nike — 377 рублей





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