Четвертый пакет санкций ЕС против режима Лукашенко может быть принят до 21 июня

Четвертый пакет санкций против белорусских властей и предприятий Европейский союз может принять до 21 июня. Об этом, принимая белорусского демократического лидера Светлану Тихановскую в Нидерландах, 28 мая сообщила министр иностранных дел страны Зигрид Кааг.





Также, как сообщает пресс-служба Тихановской, политик встретилась с премьер-министром страны Марком Рютте. Стороны обсудили «дальнейшие шаги ЕС: необходимость скоординировать действия с Великобританией, США и Украиной для общего давления на режим; помощь гражданскому обществу: врачам, студентам, преподавателям, журналистам, которые находятся под постоянным давлением или за решеткой».

Тихановская поблагодарила Нидерланды за «жесткую позицию по Лукашенко и за то, что они признают его действия преступными». Рютте ответил, что «никогда за десять лет на посту премьер-министра не видел такого единства в Европейском совете и впервые видит такое объединение глав государств ЕС». По его словам, ожидаются самые сильные, самые болезненные санкции, которые Лукашенко только может представить.

Также экс-кандидат в президенты встретилась с белорусской диаспорой и юристами «по поводу заявления в Международный уголовный суд, который находится в Гааге, о начале следственных действий в отношении режима Лукашенко».

Выступая перед представителями основных фракций в парламенте и руководителем кабинета международных отношений нидерландского парламента, политик заявила, что Беларусь «может стать историей успеха всей Европы, потому что прямо сейчас белорусы сражаются за свободу и за те ценности, на которых стоит Европа». «И нам очень важно знать, что в этой борьбе мы не одни», — подчеркнула она.

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