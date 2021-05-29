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"Всем спасибо за внимание": Кучук подал в отставку с поста главного тренера минского «Динамо»

29.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук после матча 11 тура чемпионата в высшей лиге с «Рухом» (0:1) подал в отставку.



Минское «Динамо» проиграло два матча подряд, в 10 туре «Шахтеру» 0:1 и сегодня в 11 туре «Руху» с тем же счетом, и занимает 4 место в турнирной таблице.

– В принципе, я решил уходить из «Динамо». Написал только что сейчас заявление об уходе. Наверное, я сделал много ошибок. Но есть основания. Почему? Потому что травма капитана, решение Совета министров и прочее-прочее-прочее. Все, спасибо за внимание, – сказал Кучук по итогам игры, встал со своего места и ушел.

О каком решении Совмина речь?

В марте 2021 года Совмин издал постановление, по которому в игровых видах спорта установлен потолок зарплат.

Согласно документу 15 тысяч рублей в месяц можно платить исключительно «сборникам», а для всех остальных игроков потолок устанавливается в размере около 8 тысяч рублей.

Старший тренер не может получать зарплату выше 4992 рублей, а тренер-ассистент, врач, оператор и стажер спортсмена-инструктора могут рассчитывать максимум на 3997 рублей. Призерам чемпионата разрешено выплатить премию по итогам сезона, но не из средств, полученных в качестве господдержки.
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук после матча 11 тура чемпионата в высшей лиге с «Рухом» (0:1) подал в отставку.
 
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