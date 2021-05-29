ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились без заявлений

29.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, ближе к полуночи пятницы сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Встреча глав государств в Сочи продолжалась более пяти часов. Заявлений по итогам переговоров не было.

«Переговоры только что завершились»,— сказал господин Песков «РИА Новости».

Во время открытой части переговоров Владимир Путин сообщил о планах обсудить интеграцию в рамках Союзного государства. Господин Лукашенко рассказал, что привез документы, поясняющие ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске. Также президенты хотели обсудить запуск первого энергоблока БелАЭС.

Многие эксперты обратили внимание, что про интеграцию он говорил в духе "надо двигаться не спеша".  

В пять часов переговоров входит также рабочий обед. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, ближе к полуночи пятницы сообщил пресс-секретарь российского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 451 человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by