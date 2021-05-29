США приостанавливают авиасообщение с Беларусью и готовят санкции









Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.





Введение новых санкций и возвращение санкций против белорусских предприятий намечено на 3 июня.





"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", - заявила Псаки.





Напомним, санкции против Беларуси также готовят в Европейском союзе. Новые европейские санкции могут ударить по экспорту белорусского калия и транзиту газа.



