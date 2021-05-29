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ГАИ в выходные отрабатывает трассы в трех районах вокруг Минска
29.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая – Sputnik. Госавтоинспекция в выходные дни проводит массированную отработку в пределах Вилейского, Молодечненского и Мядельского районов ,рассказали Sputnik в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Основной акцент сделан на предупреждении ДТП и снижении статистики аварийности, а также на соблюдении правил остановки и стоянки отдыхающими, которые в теплую погоду собираются отдыхать у водохранилищ вблизи столицы.
"Будет задействован мотопатруль ДПС ГАИ с гласным, негласным и смешанным контролем. Особое внимание обратят на водителей, не соблюдающих скоростной режим, нарушающих правила обгона и на тех, кто не пропускает пешеходов", ― предупредили в ГАИ.
Вокруг Минска наряды ДПС будут располагаться вблизи мест массового отдыха. Также ГАИ будет активно ловить пьяных за рулем.
Вырос штраф за не включенные фары
В Госавтоинспекции также напомнили, что в течение недели до 5 июня на дорогах страны продолжается акция "Внимание, дети", приуроченная к началу каникул. В этот период для водителей обязательным требованием является включенный ближний свет фар или дневные ходовые огни. При нарушении этого требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3-х базовых величин (до 87 рублей).
Штрафуют за не включенный свет фар сейчас по новому административному кодексу, который заработал с 1 марта. Сумма взыскания поднялась с 2 до 3 базовых (с 58 до 87 рублей), уточнили в УГАИ МВД.
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В Госавтоинспекции рассказали, где расположены дополнительные наряды ДПС вблизи мест отдыха в выходные дни, а также напомнили о мотопатрулях и штрафах за не...
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