Ценный источник белка: как посеять фасоль

Источник материала: Sputnik Беларусь

Фасоль – ценная овощная культура, которая имеет многостороннее использование. По питательной ценности белок фасоли наиболее приближен к белку говядины. Согласно результатам исследований зарубежных ученых, с 1 га одинаковой земли получается около 120 кг чистого белка от фасоли и только около 5 кг чистого белка от мясных животных.

Заведующий сектором бобовых овощных культур РУП "Институт овощеводства" Анна Пашкевич рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о правилах посева фасоли.

На что обращаем внимание перед посевом

Урожайность фасоли на 35% зависит от сорта, на 30% – от климатических условий и на 29% – от их взаимодействия.

"Чтобы не прогадать с сортом, нужно сперва определиться, для чего вы хотите вырастить фасоль. Различают овощную, или по-народному спаржевую, фасоль, когда мы употребляем бобы, или лопатки, которые срезаем свежими, варим, жарим, замораживаем, в основном для гарнира. Также есть зерновая фасоль, когда мы собираем зерно, или семена, по мере их созревания, варим супы и консервируем. Помимо этого, есть сорта универсального назначения, когда мы употребляем сначала стручки, а затем семена", – рассказывает специалист.

Также следует обратить внимание на сроки созревания: ультраранние, ранние, среднеранние, среднепоздние, поздние, очень поздние; и на тип куста: кустовые, с завивающейся верхушкой и вьющиеся.

Семена фасоли замачиваем

В период прорастания семян фасоль чувствительна к недостатку влаги, ведь для набухания семян необходимо 100-120% воды от их веса. После всходов фасоль переносит кратковременную засуху до фазы бутонизации – по этой причине следует семена предварительно замочить, если почва сухая, и по возможности поливать посевы.

"Замачивание семян можно совместить с дезинфекцией: 2 ст. л. 3-процентной аптечной перекиси водорода на 1 л воды, замачивание в течение 1 часа: всплывшие щуплые и поврежденные семена удаляем, семена промываем и продолжаем их замачивать дальше – максимум сутки", – рекомендует Анна Пашкевич.

Удобряем почву перед высевом

В качестве удобрений эксперт советует использовать комплексные азотно-фосфорно-калийные с дозами по действующему веществу N-P-К 5-15-30, или 8-16-24; все определяется плодородием почвы.

"Также можно использовать органику для насыщения почвы фосфором – костная мука (Р от 15 до 35%), рыбная мука (Р до 16%) или древесная зола (Р до 7%). Для перевода фосфора в доступную для растений форму необходимо подкислить почву, пролив слабым раствором уксусной кислоты – 100 мл 9-процентного пищевого уксуса на 10 л воды", – добавляет Анна Пашкевич.

Чтобы насытить почву калием, можно также воспользоваться древесной золой или зеленым удобрением. Готовить зеленое удобрение очень хорошо из одуванчиков и/или крапивы, которые содержат до 40 г К в 1 кг сырья, заполнив 10 л ведро наполовину растениями, перемешав с водой и микробным препаратом, например Байкал. После того как появится характерный запах разлагающихся растительных остатков, удобрение готово к применению: 1 л зеленого удобрения на 9 л воды; проливаем почву или посевные ряды, или кормим фасоль по всходам.

Фасоль, благодаря симбиотической деятельности клубеньковых бактерий на корнях, может полностью обеспечить себя азотом, фиксируемым из воздуха. Высокая активность симбиоза наблюдается на рыхлых, достаточно увлажненных почвах, при температуре почвы +15...25℃. Если есть недостаток или избыток тепла, лучше поддержать растения азотными удобрениями.

Сеем фасоль на солнечной стороне

Фасоль – требовательная к свету и теплу культура, особенно в молодом возрасте. Поэтому для нее лучше выделить солнечные участки на огороде.

"Минимальная температура для прорастания семян фасоли +8...12℃, оптимальная температура для роста и развития фасоли находится в диапазоне +18...30℃. Температура 0...+5℃ вызывает нарушение физиологических функций растений, задерживается рост и развитие, увеличивается вегетационный период и снижается урожайность. Первый срок посева проводим при достижении среднесуточной температуры воздуха +15℃, который приходится на 2-3 декаду мая. Для долгого урожая спаржевой фасоли проводим еще несколько посевов с интервалом 8-12 дней", – обращает внимание специалист.

Схемы посева фасоли

Наиболее урожайными являются следующие схемы посевов: 45 см между рядами и 8-9 см между растениями в ряду, 60 см и 6-7 см, 70 см и 5-6 см.

"Важный аспект – обеспечение фасоли необходимой площадью питания, когда на 1 м2 выращиваем 28-30 растений", – подчеркивает Анна Пашкевич.

Лучшие предшественники для фасоли

Фасоль плохо переносит соседство с сорняками, поэтому ее следует высевать на участках, максимально от них чистых. Не следует выращивать фасоль после бобовых культур или рядом с многолетними бобовыми – у них общие болезни и вредители. В качестве предшественника хорошо подходят картофель, корнеплоды, томаты, лук – культуры, которые извлекают из почвы много азота.

Защищаем фасоль от вредителей

При избыточном увлажнении на 5-6 день после посева проводится междурядное рыхление почвы для облегчения доступа воздуха.

Иногда с прорастанием фасоли растут личинки ростковой мухи, которая зимует в почве куколками, затем вылетает мухами, которые откладывают белые длинные яйца. Личинки до 18 дней живут в почве, активно передвигаются в поисках еды, питаются прорастающими семенами и всходами.

Поврежденные семена загнивают, не дают всходов; травмированные семядоли дают ослабленные всходы, которые появляются очень поздно.

"В качестве профилактики распространения вредителей нужно соблюдать севооборот, заделывать органику в почву поглубже, убирать растительные остатки и обрабатывать посевы инсектицидами (актара, децис).

Также всходы фасоли могут съедать слизни. В качестве профилактики убираем все доски, пленки, спанбонды, кирпичи и предметы, под которыми собирается влага и слизни. В качестве борьбы можно вкапывать в землю пластиковые бутылки с отрезанным дном, с темным пивом, куда будут собираться слизни", – заключает Анна Пашкевич.

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