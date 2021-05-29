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Путин предложил Лукашенко искупаться в море – видео
29.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент России Владимир Путин предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться в море.
"Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться", – сказал он.
"Спасибо Владимир Владимирович за человеческое приглашение, именно в пятницу, чтобы в выходные дни можно было и в море окунуться", – ответил Лукашенко.
Лукашенко и Путин в пятницу 28 мая начали
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На переговорах президентов России и Беларуси в Сочи Владимир Путин предложил Александру Лукашенко искупаться в море. Смотрите на видео, что ответил белорусский...
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