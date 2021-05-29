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Путин предложил Лукашенко искупаться в море – видео

29.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент России Владимир Путин предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться в море.

"Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться", – сказал он.

"Спасибо Владимир Владимирович за человеческое приглашение, именно в пятницу, чтобы в выходные дни можно было и в море окунуться", – ответил Лукашенко.

Лукашенко и Путин в пятницу 28 мая начали переговоры в Сочи. Лидеры двух стран планируют обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран. Не исключено, что будет затронута тема госдолга Беларуси.

 
 
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На переговорах президентов России и Беларуси в Сочи Владимир Путин предложил Александру Лукашенко искупаться в море. Смотрите на видео, что ответил белорусский...
 
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