США возвращают санкции против 9 госкомпаний Беларуси и ставят на паузу договор о взаимном использовании авиапространства

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США приняли решение перезапустить санкции в отношении 9 госкомпаний Беларуси, а также приостановить действие договора о взаимном использовании воздушного пространства. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сообщает TUT.BY .

В Белом доме считают, что рейс Ryanair был развернут в Беларусь под ложным предлогом, и вместе с последующим арестом Романа Протасевича инцидент является прямым нарушением международных норм. «Эти события произошли на фоне нарастающей волны репрессий со стороны режима Лукашенко против стремлений народа Беларуси к демократии и правам человека», — заявила Джен Псаки.

США присоединились к публичному осуждению событий 23 мая в ООН, ОБСЕ, ИКАО (Международной организации гражданской авиации), Большой семерке и НАТО.

Госдепартамент США уже издал для своих граждан предупреждение с призывом не путешествовать в Беларусь. А Федеральное управление гражданской авиации США — уведомление для летчиков, в котором рекомендует проявлять «крайнюю осторожность при планировании полетов в воздушном пространстве Беларуси».

Также с 3 июня решено вновь ввести санкции полной блокировки против девяти белорусских государственных предприятий. В результате гражданам США будет запрещено совершать сделки с компаниями, их собственностью.

Судя по всему, речь идет о 9 нефтехимических предприятиях, против которых Вашингтон уже вводил санкции после президентских выборов в 2006 году, ссылаясь на нарушения прав человека. Тогда речь шла о промышленных гигантах: «Белорусский нефтяной торговый дом», концерн «Белнефтехим» и его американский филиал, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно». В 2015 году санкции были приостановлены, чему способствовало освобождение политзаключенных. С того момента казначейство США выдавало и ежегодно продлевало лицензии на операции с указанными предприятиями.

Кроме того, Штаты вместе с ЕС и другими партнерами и союзниками сейчас разрабатывают список адресных санкций против ключевых фигур власти в Беларуси. Над этим вместе с европейскими коллегами будут работать Министерство юстиции США, включая ФБР.

Еще одним пунктом — Соединенные Штаты приостанавливают действие Соглашения о взаимном использовании воздушного пространства от 2019 года.

Белый дом призвал Александра Лукашенко разрешить провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить политических заключенных и вступить во «всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами и группами гражданского общества», чтобы провести свободные выборы президента под эгидой и контролем ОБСЕ.