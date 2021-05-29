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«Безумие режима». Глава МИД Латвии отреагировал на заведение против него уголовного дела в Беларуси
29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Эдгард Ринкевич предложил белорусским властям заняться более важными делами.
Напомним, Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на мэра Риги и главу МИД Латвии за замену госфлага Беларуси на БЧБ.
Глава МИД Латвии отреагировал.
— Это показывается отчаяние и безумие режима Лукашенко. Ему лучше разобраться в деле об угоне Ryanair и начинать расследование государственного терроризма, — заявил Эдгард Ринкевич.
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Эдгард Ринкевич предложил белорусским властям заняться более важными делами.
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