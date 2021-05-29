«Безумие режима». Глава МИД Латвии отреагировал на заведение против него уголовного дела в Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Эдгард Ринкевич предложил белорусским властям заняться более важными делами.

Напомним, Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на мэра Риги и главу МИД Латвии за замену госфлага Беларуси на БЧБ.

Глава МИД Латвии отреагировал.

— Это показывается отчаяние и безумие режима Лукашенко. Ему лучше разобраться в деле об угоне Ryanair и начинать расследование государственного терроризма, — заявил Эдгард Ринкевич.