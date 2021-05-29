Секретарь СНБО: тысячи белорусов бегут от режима Лукашенко в Украину

Количество переезжающих в Украину белорусских граждан измеряется тысячами, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в программе «Свобода слова Савика Шустера».





По словам Данилова, точная статистика иммиграции из Беларуси не ведется. «У нас нет отслеживания каждого гражданина, мы демократическая страна, мы этим вопросом не занимаемся, но я могу сказать, что это тысячи», — отметил он.

Секретарь СНБОУ сообщил, что из Беларуси переезжают в основном молодые люди, они выбирают Львов, Харьков, Киев, Одессу, «небольшая часть» — Днепр и Запорожье.

«И я понимаю: если то, что происходит в Беларуси, будет продолжаться, то они могут ставить вопрос получать на определенный период возможность спокойно жить в демократической стране», — сказал Данилов.

В сентябре прошлого года в интервью словацкой газете Hospodárske noviny президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Мы видим, что возник наибольший политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже созрели и проявляют последствия. Если сценарий будет негативным, это будет означать не менее сотен тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы».

В октябре украинский лидер подписал указ об упрощении миграционных и других процедур для белорусских IT-специалистов. После этого послу Украины в Минске МИД Беларуси вручил ноту протеста. По мнению внешнеполитического ведомства, указ Зеленского «нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь».

Читайте также: