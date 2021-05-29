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Gazeta Wyborcza назвала Тихановскую человеком года

29.05.2021 09:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Популярная польская Gazeta Wyborcza назвала лидера демократической Беларуси Светлану Тихановскую человеком года.

Gazeta Wyborcza назвала Тихановскую человеком года

Редакция присуждает этот титул с 1999 года людям, которые развивают демократию, продвигают толерантность, ведут борьбу за права человека и развитие общества.

«За несколько недель Светлана Тихановская стала политиком. В течение нескольких следующих — лидером нации. Сегодня она единственный авторитетный представитель Беларуси на международной арене», — отмечает издание.

Присуждая Тихановской титул, редакция «выражает свое восхищение борющимся за свободу белорусским народом». «Мы отдаем дань уважения тем, кто заплатил за эту борьбу своей жизнью, и призываем международное сообщество заставить режим Лукашенко освободить политических заключенных и уважать права человека», — говорится в статье.

Также титула «человек года» от редакции удостоены медики — «герои борьбы с пандемией».

Gazeta Wyborcza издается с 1989 года. Ее главный редактор — известный польский общественный и политический деятель, активист оппозиционного движения 60-80-х годов Адам Михник.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Популярная польская Gazeta Wyborcza назвала лидера демократической Беларуси Светлану Тихановскую человеком года.
 
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