В бывшей канадской школе для индейцев нашли захоронения 215 детей

Источник материала: ОНТ

В Камплусе (Канада) на территории бывшей школы для индейцев были обнаружены захоронения 215 детей. Об этом информирует CNN.

Речь идет о детях, которые пропали без вести, их смерти считаются «недокументированными смертельными случаями». Раскопки захоронений были инициированы местной индейской общиной.

Школа для индейцев функционировала до 1978 года. Резидентное учебное учреждение было одним из самых крупных в Канаде. В школе одновременно могли находиться до 500 детей.

Один из бывших учеников рассказал источнику, что из школы периодически пропадали ребята, но другие ученики надеялись, что дети просто сбежали.

На новость об обнаруженных захоронениях отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Фото: Pixabay

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