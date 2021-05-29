ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В бывшей канадской школе для индейцев нашли захоронения 215 детей

29.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В бывшей канадской школе для индейцев нашли захоронения 215 детей

В Камплусе (Канада) на территории бывшей школы для индейцев были обнаружены захоронения 215 детей. Об этом информирует CNN.

Речь идет о детях, которые пропали без вести, их смерти считаются «недокументированными смертельными случаями». Раскопки захоронений были инициированы местной индейской общиной.

Школа для индейцев функционировала до 1978 года. Резидентное учебное учреждение было одним из самых крупных в Канаде. В школе одновременно могли находиться до 500 детей.

Один из бывших учеников рассказал источнику, что из школы периодически пропадали ребята, но другие ученики надеялись, что дети просто сбежали.

На новость об обнаруженных захоронениях отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Камплусе (Канада) на территории бывшей школы для индейцев были обнаружены захоронения 215 детей. Об этом информирует CNN. Речь идет о детях, которые пропали без...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лукашэнка вельмі хвалюецца, каб Байдэн і Пуцін не дамовіліся наконт Беларусі за яго сьпіной»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by