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Активисты Белорусского союза молодёжи присоединились к акции, приуроченной ко Дню защиты детей
Источник материала: ОНТ
Подарить детям радость. К масштабной акции по наведению порядка присоединился Белорусский Союз молодёжи.
Активисты по всей стране благоустраивают детские игровые площадки. Убирают мусор, красят, ремонтируют. А там, где есть необходимость, устанавливают лавочки и высаживают цветы.
В Гомеле основные работы развернулись в центральной части города. Трудовой десант заглянул буквально в каждый двор, где есть детский городок.
Акция приурочена к Международному Дню защиты детей.
К 1 июня аккуратный и ухоженный вид приобретут сотни площадок для детского отдыха по всей стране.
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Подарить детям радость. К масштабной акции по наведению порядка присоединился Белорусский Союз молодёжи. Активисты по всей стране благоустраивают детские...
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