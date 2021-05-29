Активисты Белорусского союза молодёжи присоединились к акции, приуроченной ко Дню защиты детей

Источник материала: ОНТ

Подарить детям радость. К масштабной акции по наведению порядка присоединился Белорусский Союз молодёжи.

Активисты по всей стране благоустраивают детские игровые площадки. Убирают мусор, красят, ремонтируют. А там, где есть необходимость, устанавливают лавочки и высаживают цветы.

В Гомеле основные работы развернулись в центральной части города. Трудовой десант заглянул буквально в каждый двор, где есть детский городок.

Анна Мигун, первый секретарь Гомельской Центральной районной организации БРСМ: «Мы понимаем, что это очень важно для ребят, сейчас летний период каникулярный. Людям необходимо, чтобы порядок был, чтобы было красиво, и мы, как волонтёры, стараемся эту красоту дарить».

Акция приурочена к Международному Дню защиты детей.

К 1 июня аккуратный и ухоженный вид приобретут сотни площадок для детского отдыха по всей стране.

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