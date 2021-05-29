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Народные приметы 29 мая - что сегодня надо обязательно съесть
Источник материала: Партизан
29 мая в народе отмечают Федора Житника. Сегодня последний благоприятный день для посева хлебных злаков - ячменя, пшеници, ржи и овса.
При этом сегодня надо обязательно есть кашу. Она - главные блюда на столе. Дополнительно подавали хлеб и пиво из ячменя. Предки верили, что это призовет хороший урожай и богатство в дом.
Главные традиции дня Житника такие:
Сегодня хорошо делать легкую домашнюю работу, например шить. Зато нельзя назначать важные события, свадьбы, застолья.
Не советуют ссориться и работать в поле после полудня. Говорят посевы испортятся.
В этот день приметы вообще побуждают бережно относиться к земле: не забивать в нее колья, не копать ямы.
Народные приметы на 29 мая:
Если 29 мая продолжается дождь и слышноь кваканье лягушек в водоемах - погода скоро наладится.
На озерах появилось кувшинки - к устойчивому летнему теплу.
29 мая гремит гром - будет хороший урожай зерна.
Ласточки в день Житника на гнезда садятся - июнь будет жарким, если птички продолжают играть в воздухе - первый месяц лета будет дождливым.
При посадке ячменя дует восточный или юго-западный ветер - зерна родит мало.
Зацвела рябина - будет тепло и удастся рыбалка.
Не видно бабочек после дождя - непогода скоро вернется.
29 мая в православной церкви почитают память преподобного Феодора Освященного. Он прославился тем, что еще с детства сам отказался от радости земной жизни ради веры в Бога.
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29 мая в народе отмечают Федора Житника. Сегодня последний благоприятный день для посева хлебных злаков - ячменя, пшеници, ржи и овса.
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