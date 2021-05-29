За соучастие в пытках - Швеция требует исключить Белтелерадиокомпанию из ЕВС





Швеция требует исключить БТРК из ЕВС / journalisten.se









В комментарии газете Шведского союза журналистов Journalisten она объяснила это показом на белорусских телеканалах "признательных видеороликов" задержанных, которые, вероятно, получены под пытками. В международном праве показ "покаянных видео", полученных под пытками, считается соучастием в пытках.





Проблема в том, что устав ЕВС не предусматривает такой меры, как исключение из организации.





В мире большой резонанс вызвал "признательный видеоролик" Романа Протасевича. Однако подобные видео белорусская милиция снимает уже как минимум год, и периодически они появляются в эфире белорусских телеканалов.



