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За соучастие в пытках - Швеция требует исключить Белтелерадиокомпанию из ЕВС

29.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представительница Швеции в руководстве Европейского вещательного союза (ЕВС) предложила исключить Белтелерадиокомпанию из организации.


Швеция требует исключить БТРК из ЕВС / journalisten.se


В комментарии газете Шведского союза журналистов Journalisten она объяснила это показом на белорусских телеканалах "признательных видеороликов" задержанных, которые, вероятно, получены под пытками. В международном праве показ "покаянных видео", полученных под пытками, считается соучастием в пытках.

Проблема в том, что устав ЕВС не предусматривает такой меры, как исключение из организации.

В мире большой резонанс вызвал "признательный видеоролик" Романа Протасевича. Однако подобные видео белорусская милиция снимает уже как минимум год, и периодически они появляются в эфире белорусских телеканалов.
 
 
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Представительница Швеции в руководстве Европейского вещательного союза (ЕВС) предложила исключить Белтелерадиокомпанию из организации.
 
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