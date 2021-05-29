В РПЦ задумались об отказе от освящения оружия

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По его словам, пленум Межсоборного присутствия, прошедший в Москве, утвердил документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", который ранее прошел широкое обсуждение и где было предложено благословлять не оружие как таковое, а военнослужащих на служение.





"Благословение оружия осуществляется церковью в контексте благословения именно ратных трудов, которые несут военнослужащие. Подчеркивается, что церковь благословляет ратные труды всех воинов, независимо от того, в каком роде войск они несут свое служение", - объяснил Кипшидзе.





Межсоборное присутствие - совещательный орган Московского патриархата, принимающий участие в подготовке решений Русской православной церкви по наиболее важным вопросам внутренней жизни и внешней деятельности церкви.





В феврале 2020 года сообщалось, что Межсоборное присутствие РПЦ подготовило проект документа, в котором предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия.





"Не отражено в традиции православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для "освящения" любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", - говорилось в проекте.





Вместе с тем документ называл уместным благословение средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, поскольку при этом речь идет не об освящении пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, а о сохранении жизни воинов.





Авторы документа напоминают, что, по крайней мере, с XII века в русской истории известен чин "опоясывания мечем" юного княжича в знак его готовности нести воинское служение и участвовать в обороне своих земель. Личное холодное оружие князей и воинов тогда благословлялось церковью как символ их статуса и готовности нести свое служение.





В проекте отмечалось, что молитва о воинах, в отличие от освящения оружия массового поражения, является устойчивой церковной практикой, причем эта молитва совершается как в ежедневных богослужениях, так и особенным чином, - во время брани. Кроме того, "церковной традиции соответствует благословение воина на несение ратной службы".

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