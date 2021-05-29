Сестра Марии Колесниковой: нам не разрешают встречаться с ней





Колесникова (на фото) находится под стражей с сентября 2020 года, но не падает духом, сказала ее сестра

Фото: ЕРА





Марии Колесниковой, которая с осени прошлого года находится под арестом, не разрешают встречаться с родственниками. Об этом ее сестра Татьяна Хомич рассказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется на канале "Украина" и YouTube-канале Shuster online.

"К сожалению, я не имею возможности общаться с Марией. Все это время – более восьми месяцев – она находится под стражей, ей не разрешены встречи с родственниками, наш папа живет в Минске и не может увидеться с ней, ему в этом отказывают", – сообщила она.





При этом Колесникова, по словам сестры, "искрит оптимизмом".





"Об этом постоянно передают адвокаты Марии, также мы это видим из ее писем. Маша вообще не падает духом", – заверила ее сестра.



