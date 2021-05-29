Обнародован перечень украинских товаров, попавших под индивидуальное лицензирование

Перечень идет приложением к постановлению Совета министров №292, которое официально опубликовано на национальном правовом интернет-портале в субботу.





В перечень включены кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, а также фруктовые и овощные соки, пиво. Кроме того, в списке древесноволокнистые и древесностружечные плиты, обои и аналогичные настенные покрытия, туалетная бумага, отдельные виды картонной и бумажной упаковки, строительный кирпич, керамическая неглазурованная плитка, стеклянные ампулы, радиаторы и их части из чёрных металлов, сельскохозяйственных машины для подготовки и обработки почвы и их части, мебель.





Как отмечается в постановлении, режим индивидуального лицензирования вводится "в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли".





Накануне, в пятницу, о введении на шесть месяцев режима индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка. Он уточнял, что решение вступит в силу через 10 месяцев после публикации и рассчитано на полгода.





"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - отметил Качка.





Принятие постановления прокомментировал первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянова. "Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - подчеркнул первый замминистра.