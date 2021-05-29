Красавец и ловелас Александр Абдулов ― редкие фото из жизни и кино

Источник материала: Sputnik Беларусь

Один из самых талантливых советских актеров стал знаменитым в 25 лет, сыграв Медведя в сказке "Обыкновенное чудо". Именно романтические образы сделали его любимцем женской аудитории. Роли в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "С любимыми не расставайтесь", "Чародеи", "Самая обаятельная и привлекательная" прочно закрепили за Абдуловым титул советского секс-символа.

В творческой коллекции Александра Абдулова множество театральных ролей и около сотни киноработ, в том числе, культовые "Формула любви", "Гений", кроме того, в трех фильмах он выступил режиссером. Одной из последних в его карьере стал фильм "Лузер", в котором он не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером-постановщиком.

Коллеги не зря считали артиста ловеласом, ему приписывали множество романов с поклонницами. Экранный роман с первой красавицей советского кино Ириной Алферовой в фильме "С любимыми не расставайтесь" очень быстро стал реальным, актеры поженились, а затем и обвенчались, а дочь Ирины Ксению Абдулов воспитывал как родную. Брак самой красивой пары советского кинематографа продлился 14 лет.

Счастливым не только мужем, но и отцом Александра Абдулова сделала вторая супруга Юлия. Они заключили брак в 2006 году, и спустя году них родилась дочь Женя. До этого момента у актера не было родных детей. Однако семейную идиллию спустя 9 месяцев после рождения дочери прервало страшное известие о болезни Александра ― четвертая стадия рака легкого. Кумир миллионов ушел из жизни 13 лет назад - 3 января 2008 года.

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