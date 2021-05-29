«Ведутся» на эмоции, выгорают и уходят в долги. На какие еще грабли наступают предприниматели

Источник материала: ProBusiness



Мэл Гибсон, кадр из фильма «Знаки», фото с сайта montagesmagazine.com

Вложить в идею силы, время, собственные деньги (еще хуже, если взятые в долг) и прогореть — страшный сон любого предпринимателя. Но иногда «грабли» могут стать хорошей школой и даже трамплином для развития нового бизнеса. Собрали 5 историй предпринимателей, которые больно падали, но в итоге взлетали.

Сейчас Вячеслав Чукреев — владелец российской ИТ-компании и предприниматель, у которого в работе сразу несколько амбициозных проектов. Но к этому парень шел целых 15 лет: погрязал в кредитах, продавал клиентам продукт, которого еще не было… и даже потратил 4 года и больше $ 700 тыс. на стартап, который не взлетел.



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Первая ошибка Вячеслава — эмоции. Парня обидел работодатель, и он решил доказать всем свою самостоятельность: взял кредит на 300 000 российских рублей (на тот момент чуть меньше $ 10 тыс.) и открыл свой компьютерный клуб в самый неподходящий момент. «Все в тот период, наоборот, закрывали компьютерные клубы, а я один был уверен: сейчас куплю по дешевке, и будет мне счастье. Разумеется, компьютерный клуб прогорел, а я остался с висящим на мне кредитом», — вспоминает предприниматель.

Что помогло Вячеславу рассчитаться с долгами — узнаете в материале .

Ольга Гринева трижды наступила на одни и те же грабли в собственном бизнесе, пока не поняла, что все работает по-другому. Большим провалом оказался магазин израильской косметики. Эта идея вогнала молодую предпринимательницу в финансовую яму. «Мне казалось, что сразу потекут денежки в мой кармашек, но по факту полгода я упорно вгоняла себя в долги на несколько десятков тысяч долларов», — вспоминает Ольга.



Ольга Гринева. Фото со страницы Ольги в Facebook

Проблема вот в чем — девушка совсем «не попала» в рынок. Хоть израильская косметика и хорошего качества (даже лучше корейской), но оказалась совсем не нужна потребителям. Как предугадать такой исход бизнес-идеи и почувствовать, что пора закрываться — читайте в материале.

Артем Рошиор знает о долгах все. Из-за вооруженного конфликта в Украине его ресторанный бизнес оказался на грани. Парню пришлось закрыть все 8 заведений и «переехать» в долговую яму.



Артем Рошиор. Фото: личный архив.

«Решил поехать в Москву — видел, что там у меня больше перспектив. К тому же отчасти я мыслил так: „Там меня не достанут те, кому я должен больших денег“. Но это были наивные мысли. Долг в $ 100 тыс. просто так не забывают», — делится Артем.

В российской столице парень привлек инвестора и открыл бар, мечтая «выстрелить» и исправить свое финансовое положение. Но и здесь Артему изменила удача — заведение прогорело, и парень остался должен еще и москвичам. Читайте , как не сдаться и все-таки построить успешный бизнес, имея большой минус за плечами.

В бизнесе (как и в жизни) важно не только уметь идти до конца, но и вовремя понять, когда нужно остановиться. Татьяна Исаенко сильно горела своим делом — студией преображения «Инверсия». На ее проект в индустрии красоты обратили внимание СМИ, клиенты сыпались отовсюду. Работа превратилась в гонку с самой собой: «Я оказалась в своего рода колесе, где только и хотелось что постоянно и больше/быстрее двигаться вперед. И вот наступил момент, когда я уже не справлялась».



Татьяна Исаенко. Фото предоставлено автором

Девушке казалось, что «Инверсия» занимает всю ее жизнь. И она решила больше заботиться о себе, чтобы вернуть баланс: тратила деньги на всякие женские штучки вроде одежды, массажей, косметологов и пр. Но и это не сработало. Татьяна перестала брать клиентов, потратила всю прибыль, стала всем должна. Девушка выгорела до такой степени, что не просто закрыла бизнес, но и разошлась с супругом. Но именно в этой точке Татьяне пришла идея для нового старта. Продолжение истории — в материале .

Ошибаются и прогорают даже акулы бизнеса. Сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца» несколько лет «захватывала» рынок в Китае. Ее основатель Федор Овчинников потратил на Поднебесную много усилий и денег. Но спустя 6 лет… принял решение уйти с азиатского рынка — подвели тактика и стратегия.



Федор Овчинников, фото с сайта dodopizzastory.com

По словам Федора, концепция «Додо Пицца» в Китае слишком далеко ушла от глобальной бизнес-модели сети. «Фактически мы превратились в независимый стартап, который связывает только команда и культура, но этого мало, чтобы обеспечить устойчивость на таком конкурентном рынке». Читайте по ссылке , будет ли продолжение сериала под названием «Додо Пицца в Китае».

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