Хроника дня: США объявили адресные санкции против властей Беларуси

Источник материала: Onliner

Суббота в Беларуси началась тепло: в столице с утра уже около +15 градусов, в регионах тоже греет солнце. Но во второй половине дня погода может испортиться: не исключены дожди, так что на всякий случай захватите дождевики и зонты при поездках на природу. А мы тем временем начинаем хронику дня, где будут собраны главные новости субботы. Если есть чем поделиться с нами — пишите в наш телеграм-бот , это анонимно и быстро.

США вводят новые санкции

В ночь с пятницы на субботу Белый дом анонсировал разработку новых санкций против властей Беларуси и девяти предприятий. Сообщает об этом агентство «РИА Новости» .

Санкции разрабатываются при сотрудничестве с Евросоюзом. Ранее Джо Байден говорил о планах по вводу санкций в отношении Беларуси. Прежде снятые санкции в отношении предприятий вновь начнут действовать с 3 июня.

Также США приостановили действие договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства. Согласно договору, авиакомпании Беларуси и США могли летать и совершать посадки в этих странах.

Объявление санкций последовало спустя пять дней после скандала с самолетом Ryanair. Лайнер летел из Афин в Вильнюс, но ему пришлось приземлиться в Минске после сообщения о минировании. Бомбы на борту не оказалось, однако этим рейсом летел Роман Протасевич — бывший главный редактор телеграм-канала, признанного экстремистским. Протасевича и его девушку Софью Сапегу, летевшую тем же рейсом, задержали белорусские силовики.

(будет дополнено)