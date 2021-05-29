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Экс-глава Службы внешней разведки Украины утонул во время дайвинга в Красном море

29.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший начальник двух разведывательных ведомств Украины Виктор Гвоздь умер во время дайвинга в Египте.

Инцидент произошел утром в пятницу в Красном море неподалеку от Дахаба, сообщило украинское издание Liga.net со ссылкой на сообщение МИДа страны.



62-летнему генерал-лейтенанту запаса и доктору военных наук стало плохо во время погружения. Тело без признаков жизни было поднято из воды спасателями.

"Спасатели подняли его тело на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию", - говорится в сообщении Liga.net.

Точная причина смерти генерала станет известной после вскрытия тела.

С января 2008-го по август 2010 года Виктор Гвоздь возглавлял украинскую военную разведку - ГУР. С февраля 2014-го по апрель 2016 года он возглавлял другую разведывательную службу страны - Службу внешней разведки. Кроме того, Гвоздь был основателем аналитического центра "Борисфен-Интел". Он был членом делегации Украины в Совбезе ООН и принимал участие в миротворческих миссиях ООН.

Он был уволен с должности тогдашним президентом Петром Порошенко в 2016 году.
 
 
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Бывший начальник двух разведывательных ведомств Украины Виктор Гвоздь умер во время дайвинга в Египте.
 
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