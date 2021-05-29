ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дроны с искусственным интеллектом впервые атаковали без приказа человека

29.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Согласно отчету, подготовленному для ООН, в 2020 году автономные дроны с боеприпасами "выслеживали" человеческие цели и атаковали без приказа человека. Это подняло вопрос об оружии с искусственным интеллектом, которое способно убивать людей.

Дрон-квадрокоптер Kargu-2, производимый турецкой компанией STM, был задействован в марте 2020 года во время конфликта между правительственными силами Ливии и военной группой во главе с командующим Ливийской национальной армии Халифом Хафтаром. Об этом пишет gazeta.ua со ссылкой на Daily Star.

Отчет опубликован в марте 2021 года. Его получил журнал New Scientist. В нем подробно описывается, как дрон "выследил" Хафтара, когда тот отступал, и атаковал его.

"Летальные автономные системы поражения запрограммированы для атаки целей без необходимости передачи данных оператору", - говорится в отчете.

Дроны способны атаковать людей по собственной инициативе. Нет данных, сколько жертв нанесли такие боевые автономные машины с искусственным интеллектом.

Зак Калленборн из Национального консорциума по изучению терроризма и реагирования на него в Мэриленде, США, говорит, что это событие серьезно беспокоит, учитывая, что системы искусственного интеллекта не всегда может правильно интерпретировать визуальные данные.

Джек Уотлинг из британского оборонного аналитического центра Royal United Services Institute говорит, что дроны находятся в серой зоне, когда дело доходит до регулирования оружия с искусственным интеллектом. Ведь только операторы знают, управляются ли машины удаленно или действуют автономно.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно отчету, подготовленному для ООН, в 2020 году автономные дроны с боеприпасами "выслеживали" человеческие цели и атаковали без приказа человека. Это подняло...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы збіраюць грошы на арышт Лукашэнкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by