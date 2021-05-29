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"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды

29.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды
Вместе с экспертами – тренером по плаванию, к.м.с, спортсменкой, которая вплавь пересекла Гибралтарский пролив, участницей соло-заплыва через пролив Ла-Манш, победительницей заплыва через пролив Босфор Людмилой Поповой, психологом, преподавателем, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой и героиней Александрой, страдающей аквафобией, копаемся в причинах и разбираем методики.

02:30 Почему люди боятся воды?

06:30 Первое негативное воспоминание, связанное с водой

08:50 Когнитивные искажения, касающиеся воды

11:45 Охранительное поведение

14:25 Чего действительно нужно бояться на открытой воде?

20:00 Помогает ли бассейн научиться плавать в открытой воде?

22:10 Как бороться с паникой во время плавания?

26:00 Как близкие могут помочь человеку освободиться от аквафобии?

32:20 Есть ли возраст до которого можно научиться плавать?

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У многих людей в той или иной форме есть признаки аквафобии – иррациональной боязни воды. От сильной тревоги во время купания в больших водоемах до волнения перед...
 
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