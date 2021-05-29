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"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды
29.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
02:30 Почему люди боятся воды?
06:30 Первое негативное воспоминание, связанное с водой
08:50 Когнитивные искажения, касающиеся воды
11:45 Охранительное поведение
14:25 Чего действительно нужно бояться на открытой воде?
20:00 Помогает ли бассейн научиться плавать в открытой воде?
22:10 Как бороться с паникой во время плавания?
26:00 Как близкие могут помочь человеку освободиться от аквафобии?
32:20 Есть ли возраст до которого можно научиться плавать?
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