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Платье из живых орхидей за 80 тысяч долларов – видео

29.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Церемония награждения и демонстрация "самого дорогого платья из живых цветов" прошла в Москве. Смотрите на видео, как выглядит необычный наряд.

Удивительное платье создавала команда из шести человек около четырех часов. Как рассказала флорист Наталья Слупская, из-за хрупкости цветка работа была трудоемкой и "ювелирной".

"Мы сначала отпаивали цветок, потом ножки соцветия обрабатывали специальным флористическим клеем, как мы флористы, для продления жизни цветов. Потом уже сушили каждое соцветие и пришивали к нашему платью", - поделилась она деталями процесса.

Около пяти тысяч соцветий были вручную пришиты на специальный тканевый каркас. Наталья надеется, что ей предоставится шанс сделать подобное платье для настоящей невесты.

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Эксперты Книги Рекордов России оценили созданный флористом из орхидей наряд для невесты более чем в 80 тысяч долларов.
 
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