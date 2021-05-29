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США заявили о возобновлении санкций против белорусских властей

29.05.2021 10:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

США заявили о возобновлении санкций против белорусских властей
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Пресс-секретарь Белого дома объявила, что санкции будут наложены на девять белорусских госкомпаний, не уточнив, на какие именно. Вашингтон также готовит адресные санкции против ключевых фигур режима, пишет DW.

После принудительной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair администрация США объявила о возобновлении с 3 июня санкций в отношении девяти белорусских госкомпаний. Кроме того, по согласованию с ЕС и другими партнерами будут подготовлены адресные санкции против «ключевых фигур режима» белорусского правителя Александра Лукашенко, заявила вечером в пятницу, 28 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, будет также подготовлен правовой документ с тем, чтобы президент США получил больше возможностей для введения штрафных мер.

Государственный департамент США выпустил предостережение для поездок в Беларусь, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило авиакомпании о необходимости проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над Беларусью. США призывают Лукашенко разрешить проведение заслуживающего доверия международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Вместе с тем Псаки настаивает на освобождении всех политзаключенных и начале серьезного диалога с оппозицией, в результате которого под международным наблюдением должны быть проведены честные и свободные президентские выборы.

Белый дом не назвал подробностей санкций против девяти госкомпаний, неясно в том числе, какие именно предприятия попадут под штрафные меры, изначально введенные против режима в Минске в 2006 году.
 
Теги: Минск
 
 
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Государственный департамент США выпустил предостережение для поездок в Беларусь.
 
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