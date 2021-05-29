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США заявили о возобновлении санкций против белорусских властей
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
После принудительной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair администрация США объявила о возобновлении с 3 июня санкций в отношении девяти белорусских госкомпаний. Кроме того, по согласованию с ЕС и другими партнерами будут подготовлены адресные санкции против «ключевых фигур режима» белорусского правителя Александра Лукашенко, заявила вечером в пятницу, 28 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, будет также подготовлен правовой документ с тем, чтобы президент США получил больше возможностей для введения штрафных мер.
Государственный департамент США выпустил предостережение для поездок в Беларусь, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило авиакомпании о необходимости проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над Беларусью. США призывают Лукашенко разрешить проведение заслуживающего доверия международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Вместе с тем Псаки настаивает на освобождении всех политзаключенных и начале серьезного диалога с оппозицией, в результате которого под международным наблюдением должны быть проведены честные и свободные президентские выборы.
Белый дом не назвал подробностей санкций против девяти госкомпаний, неясно в том числе, какие именно предприятия попадут под штрафные меры, изначально введенные против режима в Минске в 2006 году.
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Государственный департамент США выпустил предостережение для поездок в Беларусь.
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