|
Захаров рассказал, почему белорус проиграли матч смерти
Источник материала: Навiны
«Датчане жали-жали нас в третьем периоде — и дожали», — такое высказал главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров после
По его словам, «сложностей сборной добавило удаление [Дрозда]. У нас каждый игрок на счету».
«По броскам проиграли первый период 3:13. После второго мы все равно уступали в этом компоненте, но вели в счете. Нам нельзя было ошибаться при 2:1, но мы делали это — в своей зоне, теряли игроков, с пятака пропускали», — рассказал главком.
«Очень много бросков нам сегодня нанесли. К сожалению, мы не смогли ни помехи создавать, ни блокировать. А третий период показал, что физически соперник был сильнее. К 11-й минуте заключительной трети они вели с существенным преимуществом по броскам — мы не могли даже сконцентрироваться», — заявил Захаров.
Он отметил, что к легионерам (Бэйлену, Паре и Платту) «есть вопросы»: «Знаете, к чемпионату мира нужно готовиться заранее. К сожалению, не услышали ребята мои слова о том, что надо приехать пораньше на сбор».
Наставник подчеркнул, что
ранее белорусы на групповом этапе сыграли:
Оставшиеся матчи белорусов:
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Датчане жали-жали нас в третьем периоде — и дожали», — такое высказал главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров после
|
Свежие газеты
Архив (Разное)