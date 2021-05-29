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Захаров рассказал, почему белорус проиграли матч смерти

29.05.2021 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Датчане жали-жали нас в третьем периоде — и дожали», — такое высказал главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров после проигранного матча чемпионата мира против датчан.

Захаров рассказал, почему белорус проиграли матч смерти
Фото ФХРБ

По его словам, «сложностей сборной добавило удаление [Дрозда]. У нас каждый игрок на счету».

«По броскам проиграли первый период 3:13. После второго мы все равно уступали в этом компоненте, но вели в счете. Нам нельзя было ошибаться при 2:1, но мы делали это — в своей зоне, теряли игроков, с пятака пропускали», — рассказал главком.

«Очень много бросков нам сегодня нанесли. К сожалению, мы не смогли ни помехи создавать, ни блокировать. А третий период показал, что физически соперник был сильнее. К 11-й минуте заключительной трети они вели с существенным преимуществом по броскам — мы не могли даже сконцентрироваться», — заявил Захаров.

Он отметил, что к легионерам (Бэйлену, Паре и Платту) «есть вопросы»: «Знаете, к чемпионату мира нужно готовиться заранее. К сожалению, не услышали ребята мои слова о том, что надо приехать пораньше на сбор».

Наставник подчеркнул, что мировое первенство — это «сложное соревнование», к которому «нужно быть хорошо готовыми физически»: «Датчане жали-жали нас в третьем периоде — и дожали».

ранее белорусы на групповом этапе сыграли:

  • Словакия — 2:5;
  • Швеция — 1:0;
  • Чехия — 2:3 (ОТ);
  • Великобритания — 3:4.

Оставшиеся матчи белорусов:

  • 30.05. — Швейцария (16:15);
  • 01.06. — Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.

 

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«Датчане жали-жали нас в третьем периоде — и дожали», — такое высказал главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров после
 
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