Как год назад власти сделали одну из важнейших своих ошибок

Источник материала: Салiдарнасць

Несколько слов о знаковом событии 2020-го.





Фото: hrodna.life

Год назад, 29 мая, в Гродно был задержан блогер Сергей Тихановский и его сторонники. Казалось бы, банальная для сегодняшней Беларуси история. На самом же деле, это один из важнейших эпизодов президентской кампании 2020 года, во многом задавший тон последовавшим далее событиям.

Оглянемся назад и попробуем сделать выводы из этой истории.

Топорная провокация в отношении Тихановского и его команды напомнила тогда о деле «Белого легиона». В обоих случаях задержаниям предшествовали выступления Александра Лукашенко, который едва ли не в буквальном смысле анонсировал будущие скандальные дела .

Только в случае с гродненским скандалом речь шла не про условных «боевиков», понадобившихся лишь с одной целью — сбить волну антитунеядских протестов. В Гродно задержали человека, который бросил Лукашенко вызов.

Можно долго рассуждать над тем, что больше всего разозлило бессменного руководителя страны — пущенное в массы обидное прозвище, сам факт посягательства на должность или же страх конкуренции (к тому моменту Тихановского не раз успели сравнить с Лукашенко образца начала 90-х).

Факт остается фактом — год назад, арестовав набирающего популярность блогера, власти дали понять даже самым наивным участникам кампании: борьба будет именно такой — с арестами, провокациями, без оглядки на общественное мнение.

Теперь к общественному мнению. Провокацию в отношении Тихановского в прямом эфире увидели сотни тысяч. В первые часы и сутки после инцидента кадры из Гродно в подробностях разлетелись по сети.





В итоге очереди к подписным столам в Минске и других городах стали еще длиннее. Люди в этих очередях обсуждали арест блогера и найденные у него за диваном с третьей попытки 900 тысяч долларов.





Главным же итогом этой истории стало то, во что вылилась кампания жены Тихановского, которую власти зарегистрировали в качестве кандидата, не пожелав увидеть в домохозяйке реального конкурента.





И эта была еще одна серьезнейшая ошибка тех, кто банально проспал приход на политическую арену людей с камерой и микрофоном.