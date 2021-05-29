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Как год назад власти сделали одну из важнейших своих ошибок
29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Несколько слов о знаковом событии 2020-го.
Фото: hrodna.life
Год назад, 29 мая, в Гродно
Оглянемся назад и попробуем сделать выводы из этой истории.
Топорная провокация в отношении Тихановского и его команды напомнила тогда о деле «Белого легиона». В обоих случаях задержаниям предшествовали выступления Александра Лукашенко, который едва ли не в буквальном смысле
Только в случае с гродненским скандалом речь шла не про условных «боевиков», понадобившихся лишь с одной целью — сбить волну антитунеядских протестов. В Гродно задержали человека, который бросил Лукашенко вызов.
Можно долго рассуждать над тем, что больше всего разозлило бессменного руководителя страны — пущенное в массы обидное прозвище, сам факт посягательства на должность или же страх конкуренции (к тому моменту Тихановского не раз успели сравнить с Лукашенко образца начала 90-х).
Факт остается фактом — год назад, арестовав набирающего популярность блогера,
Теперь к общественному мнению. Провокацию в отношении Тихановского в прямом эфире увидели сотни тысяч. В первые часы и сутки после инцидента кадры из Гродно в подробностях разлетелись по сети.
В итоге очереди к подписным столам в Минске и других городах стали еще длиннее. Люди в этих очередях обсуждали арест блогера и найденные у него за диваном с третьей попытки 900 тысяч долларов.
Главным же итогом этой истории стало то, во что вылилась кампания жены Тихановского, которую власти зарегистрировали в качестве кандидата, не пожелав увидеть в домохозяйке реального конкурента.
И эта была еще одна серьезнейшая ошибка тех, кто банально проспал приход на политическую арену людей с камерой и микрофоном.
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Несколько слов о знаковом событии 2020-го.
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