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Forbes: Ряд рейсов российских авиакомпаний тоже начали выполняться в обход Беларуси

29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Набралось уже около десятка таких рейсов.

О том, что некоторые рейсы российских авиакомпаний вслед за европейскими тоже начали выполняться в обход Беларуси, пишет издание Forbes со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств.

По его данным, с четверга набралось уже около десятка таких рейсов. О причинах пока не говорится. Издание пишет, что они могут быть как политическими, так и техническими.

Напомним, европейские перевозчики объявили бойкот Беларуси после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, когда с рейса сняли Романа Протасевича. Россия тогда говорила о том, что не собирается менять маршруты своих рейсов и даже отказала в разрешении на вход в свое воздушное пространство нескольким рейсам, которые намеревались выполнить по измененным трассам.

 
Теги: Минск
 
 
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