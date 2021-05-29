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Динара Алимбекова: «Я очень эмоциональный человек, поэтому, когда происходит и что-то плохое, и что-то хорошее, начинаю плакать»

29.05.2021 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусская биатлонистка Динара Алимбекова для SB.by подвела итоги сезона и поделилась ожиданиями.



— Больше всего критики обрушилось в сезоне 2019/20. Ставила амбициозные цели — попадать в топ-20 почти в каждой гонке. Но начался сезон, ноги снова меня не слушались, хотя летом все было в порядке. Признаться, когда перед прошлым сезоном тренировалась без боли, думала, что снова все вернется. А зимой просто не могла поверить, что бегу одну гонку, вторую, третью — и ничего не болит! Возможно, я так сильно переживала из-за комментариев, потому что сама ждала от себя многого. Люди ведь в чем-то были правы — ездила на сборы, тренировалась, а результата нет. Слез было много. Я вообще очень эмоциональный человек, поэтому, когда происходит и что-то плохое, и что-то хорошее, начинаю плакать. Читала комментарии и задавалась вопросом: ну почему вы это пишете? Наверное, это просто было не мое время.

— За этот сезон изменилось ваше отношение к лидерам мирового биатлона и почувствовали ли себя одним из них?

— Думаю, да. Это появилось после первой победы в спринте. Перед каждой гонкой тренеры собирают нас, раскладывают все: как вести себя на первом круге, какой коврик выбрать на рубеже в зависимости от пристрелки. На ту гонку преследования передавали снег. Тренеры сказали, что лучше за кем-то садиться, а мне, раз уж стартую первой, — просто бежать в свою силу. Я понимала, что у меня есть преимущество. Я первая, мне никого не надо догонять, теперь это задача других спортсменок. Хотела бы чувствовать это снова и снова. Жаль, что сезон закончился. Я не сразу психологически переключилась: когда приехали на закатку в Австрию, еще пересматривала гонки, анализировала, где что не получилось, пыталась упорядочить мысли.

Мне нравится, что, даже проведя такой успешный сезон, я уже стала забывать свои победы. Хочется готовиться к новому сезону, не думая о предыдущих заслугах.

— Уже есть предвкушение следующего, олимпийского сезона?

— Пока в большей степени межсезонья. Я всегда говорила, что лето у нас гораздо более сложная пора, чем сам сезон. Каждый день две полноценные тренировки плюс зарядка и вечернее время, которое тоже посвящаешь работе. Лето — это тяжело, изнуряюще, но я в предвкушении: в прошлом году мне было тяжело, но я понимала, что эта работа приведет к чему-то хорошему. Каждый день чувствовала, как улучшается моя форма. Жду этого и сейчас, – сказала Алимбекова.
 
 
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Беларусская биатлонистка Динара Алимбекова для SB.by подвела итоги сезона и поделилась ожиданиями.
 
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