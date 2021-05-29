TUT.BY: Чиновники ввели новшества в Трудовой кодекс. Увольнять неугодных работников станет проще

Лишиться работы можно будет также за «слив» информации про организацию. Власти также вводят новшества по забастовкам, пишет . К примеру, уволить бастующего работника смогут без предварительного уведомления или согласия профсоюза. Эти и другие изменения начнут действовать с 30 июня. При этом анонсированные ранее новшества в трудовое законодательство, которые действительно могут улучшить положение работников (к примеру, урегулировать вопросы перевода работников на «удаленку»), до сих пор не ввели.

В какие документы ввели изменения





28 мая приняли закон № 114-З «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений». Им внесли изменения в Трудовой кодекс, а также в Закон «О промышленной безопасности» (от 5 января 2016 года). К примеру, Трудовой кодекс дополнили новыми основаниями расторжения трудового договора, новой мерой дисциплинарной ответственности и новым основанием для отстранения от работы, нормами о запрете на выдвижение при проведении забастовки политических требований.

Что вводят в Трудовом кодексе по увольнениям





Нанимателям разрешили с 30 июня расторгать трудовые договора до истечения срока их действия, если работник будет отсутствовать на работе «в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей». Проще говоря, если работник будет отбывать административный арест. Впрочем, наниматели и сейчас находят варианты, как распрощаться с такими работниками. Но с 30 июня уволить будет еще проще.





Также наниматели с 30 июня смогут увольнять работников до истечение срока действия трудовые договора, в случае:





принуждения работников к участию в забастовке, создания другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыва работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин;

участия работника в незаконной забастовке, а также иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин.

Причем увольнять по инициативе нанимателя по этим трем основаниям, которые вводят с 30 июня, можно будет без предварительного уведомления или согласия профсоюза.





Дополнительные основания для увольнения пополнили таким пунктом — нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных. Проще говоря, за «слив» информации про организацию можно лишиться работы. Сейчас среди таких причин для увольнения — направление работника по решению суда в лечебно-трудовой профилакторий; неподписание работником обязательства о неразглашении коммерческой тайны (если ему для исполнения своих трудовых обязанностей необходим доступ к коммерческой тайне).





Нанимателям также разрешили незамедлительно отстранять от работы тех, кто призывает других работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин.





В Трудовом кодексе также дописали, что невозможность получения от работника объяснения по поводу совершенного дисциплинарного проступка не являются препятствием привлечения его к дисциплинарному взысканию (в том числе увольнению, замечанию, выговору, лишению премии). Сейчас в Трудовом кодексе говорится только про отказ работника от дачи письменного объяснения, который не является препятствием для дисциплинарного взыскания. То есть с 30 июня нанимателям станет проще увольнять работников.





"В целях обеспечения баланса интересов нанимателя и работника внесены изменения в статью 199 Трудового кодекса, согласно которым нанимателю предоставлено право применять к работнику дисциплинарное взыскание, в том числе и в тех случаях, когда невозможно получение от работника объяснения по поводу совершенного дисциплинарного проступка. Отсутствие возможности получить от работника объяснение по поводу совершенного им дисциплинарного проступка должно быть оформлено актом с указанием присутствовавших свидетелей", — уточняют в Минтруда.





Что изменили по забастовкам





При проведении забастовок работникам запретили выдвигать политические требования. И это не единственное принятое новшество по забастовкам.





Сейчас в Трудовом кодексе прописано, что забастовку могут признать незаконной по решению областного (Минского городского) суда, если она проводится (проводилась) с нарушением законов. При этом решение суда подлежит незамедлительному исполнению после вступления его в законную силу. С 30 июня исключат условие «после вступления его в законную силу». То есть решение суда смогут исполнять сразу же после его вынесения, не дожидаясь его вступления в силу.





Чиновники также вводят с 30 июня ограничения на участие в забастовках для работников опасных производственных объектов. Для этого вносят изменения в Закон «О промышленной безопасности». В Минтруда поясняют, что это новшество вводят "для защиты национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения".



