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Следственный комитет Беларуси проводит проверку инцидента с самолетом Ryanair

29.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следственный комитет Беларуси проводит расследование ложного минирования самолета Ryanair. По этому факту возбуждено уголовное дело, передает «МИР 24».

Установлено, что сообщений о якобы минировании самолета было несколько – в 12.25 и в 12.56. Они поступили с почтового сервиса Швейцарии. В органы прокуратуры этой страны будет отправлена просьба об оказании правовой помощи в получении информации о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение.

«Указанный почтовый сервис уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры Беларуси. В связи с этим дополнительно прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранителей реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании. С начала прошлого года зафиксировано уже 14 таких инцидентов», – заявил Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью следственного комитета Республики Беларусь.

Сейчас изучают и анализируют записи переговоров с пилотами самолета, проводятся другие экспертные действия. Следственный комитет готов к взаимодействию с международными организациями.



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Установлено, что сообщений о якобы минировании самолета было несколько: в 12.25 и в 12.56.
 
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