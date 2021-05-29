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Следственный комитет Беларуси проводит проверку инцидента с самолетом Ryanair
29.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Следственный комитет Беларуси проводит расследование ложного минирования самолета Ryanair. По этому факту возбуждено уголовное дело, передает «МИР 24».
Установлено, что сообщений о якобы минировании самолета было несколько – в 12.25 и в 12.56. Они поступили с почтового сервиса Швейцарии. В органы прокуратуры этой страны будет отправлена просьба об оказании правовой помощи в получении информации о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение.
Сейчас изучают и анализируют записи переговоров с пилотами самолета, проводятся другие экспертные действия. Следственный комитет готов к взаимодействию с международными организациями.
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Установлено, что сообщений о якобы минировании самолета было несколько: в 12.25 и в 12.56.
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