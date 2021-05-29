Гендиректор Belavia: «Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели»

Источник материала: Onliner

Генеральный директор Belavia Игорь Чергинец на своей странице в Facebook высказался о ситуации, которая сложилась вокруг авиакомпании. По словам руководителя Belavia, авиакомпания не допустит сокращения штата наполовину и «васильки останутся в небе».

Пост Игоря Чергинца в полном виде:

«До сих пор „Белавиа“ получает „благодарности“ от правительств Великобритании, Франции, Литвы. США и других. В прошлом году — за спасение их тысяч граждан, дипломатов, военных. Людей! Мы не обращали внимание на их национальности и паспорта. „Белавиа“ получила тысячи благодарностей от этих людей, и нас это грело и греет. „Белавиа“ получила десятки благодарностей (без кавычек) от премьер-министров, министров иностранных дел, послов и так далее. Ныне покойный замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко передавал мне слова благодарности руководства Госдепа США и посольства США в Минске („мы не забудем НИКОГДА осуществленную эвакуацию американских граждан из Турции“). Эти слова повторялись как мантра в течение, по-моему, двух недель ежедневно. И действительно не забыли! Мы сейчас почувствовали эту незабытую благодарность на себе.

Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против „Белавиа“, которая никаким боком не имеет отношения к данному инциденту. Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не „Белавиа“. Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную „Белавиа“, да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно и в первый раз.

А что „Белавиа?“ Так вот. Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!»