﻿ Гендиректор Belavia: «Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гендиректор Belavia: «Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели»

29.05.2021 11:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Генеральный директор Belavia Игорь Чергинец на своей странице в Facebook высказался о ситуации, которая сложилась вокруг авиакомпании. По словам руководителя Belavia, авиакомпания не допустит сокращения штата наполовину и «васильки останутся в небе».

Пост Игоря Чергинца в полном виде:

«До сих пор „Белавиа“ получает „благодарности“ от правительств Великобритании, Франции, Литвы. США и других. В прошлом году — за спасение их тысяч граждан, дипломатов, военных. Людей! Мы не обращали внимание на их национальности и паспорта. „Белавиа“ получила тысячи благодарностей от этих людей, и нас это грело и греет. „Белавиа“ получила десятки благодарностей (без кавычек) от премьер-министров, министров иностранных дел, послов и так далее. Ныне покойный замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко передавал мне слова благодарности руководства Госдепа США и посольства США в Минске („мы не забудем НИКОГДА осуществленную эвакуацию американских граждан из Турции“). Эти слова повторялись как мантра в течение, по-моему, двух недель ежедневно. И действительно не забыли! Мы сейчас почувствовали эту незабытую благодарность на себе.

Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против „Белавиа“, которая никаким боком не имеет отношения к данному инциденту. Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не „Белавиа“. Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную „Белавиа“, да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно и в первый раз.

А что „Белавиа?“ Так вот. Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор Belavia Игорь Чергинец на своей странице в Facebook высказался о ситуации, которая сложилась вокруг авиакомпании. По словам руководителя Belavia,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-глава Службы внешней разведки Украины утонул во время дайвинга в Красном море
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by