«Трудоголики дистанционно работают больше, а „пассажиры“ прячутся за их спинами». Директор IT-компании об изменениях в Трудовом кодексе

Источник материала: Onliner Чиновники планируют изменить Трудовой кодекс: помимо прочих нововведений, ожидается появление гибридной формы работы. То есть сотрудник официально сможет несколько дней в неделю провести в офисе, а остальные дни — работать из дома или, например, коворкинга. Onliner обратился к директору «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси Полине Ганкович с вопросами о том, как введение гибридной формы работы отразится на бюрократических формальностях и с какими трудностями могут столкнуться работодатели. Компания уже проводила исследования на эту тему в соседних странах и изучила основные нюансы смешанной модели.

«Работающие дистанционно — такие же сотрудники, как и все остальные»

— В чем может быть сложность гибридной формы работы для работодателя? С точки зрения оформления такого сотрудника есть нюансы?

— Пока эти изменения не внесены в трудовое законодательство, можно проводить аналогии с оформлением сотрудника на дистанционную работу. Фактически это не сложно — нужно заявление работника, дополнительное соглашение к трудовому договору и приказ.

Нюансы возникают при составлении соглашения — в нем максимально подробно должны быть прописаны все регламенты: режим рабочего времени и отдыха, периодичность и способы отчетности, порядок взаимодействия и прочее. Иногда работодатель указывает и территорию работы — город или регион. Сложный вопрос — определение сверхурочной работы и ее оплата. Также, согласно КЗОТ, нужно указать причины перехода на дистанционную или гибридную работу — они должны быть существенными, обоснованными и конкретными.



Полина Ганкович

В России, например, все регламенты можно не указывать в трудовом договоре или соглашении, а вынести в локальный нормативный акт, регулирующий работу дистанционных работников. Это удобно: при малейшем изменении не приходится готовить новое соглашение, а потом еще одно и еще.

По белорусскому законодательству организация не обязана оборудовать для дистанционщика рабочее место вне офиса. Некоторые компании договариваются с работником и оплачивают расходы на связь, интернет, предоставляют оборудование и ресурсы, включая ноутбуки и телефоны, для выполнения работы.

— Соцпакет, оплата больничных — все это остается в полном объеме для сотрудника, работающего по гибридной схеме?

— Однозначно да. Работающие дистанционно или по смешанной (гибридной) форме — это такие же сотрудники, как и все остальные. На них распространяются общие нормы Трудового кодекса и предоставляются все гарантии, предусмотренные законодательством о труде. Более того, даже травмы, полученные при работе из дома, могут быть признаны производственными.

«Гибридная работа требует новых подходов в управлении командой»

— Какие неочевидные плюсы и минусы у гибридной схемы для сотрудника и нанимателя?

— Несомненные плюсы — в такой модели есть и живое общение с коллегами, и рабочее место, и домашнее уединение — когда нужно.

Гибкость смешанного формата дает возможность эффективнее использовать время: можно не ехать в час пик по городу, не отвлекаться на офисный «шум», выполнять задачи на максимуме личной продуктивности, будь то ранним утром или среди ночи.

Есть факторы, которые надо учитывать и нанимателю, и сотрудникам, чтобы адаптироваться к новой реальности. Гибридный формат непосредственно связан с цифровизацией рабочего места. Значит, людей нужно обеспечить оборудованием и ресурсами для работы. В организациях внедрить или усовершенствовать системы, поддерживающие дистанционный режим деятельности сотрудников. Настроить коллегам удаленный доступ к документам компании, защитить компьютеры и интернет-соединение, обеспечить безопасность данных предприятия. Обучить работников применению технологических решений, кибергигиене, цифровому этикету.

Обращение к облачным сервисам упрощает задачу. Некоторые из них являются бесплатными и не требуют дополнительных инвестиций в цифровую инфраструктуру.

Эффективность гибридного формата напрямую зависит от степени погруженности команды в использование технологичных инструментов.

По результатам недавнего исследования рынка CRM в Беларуси, топ-3 важнейших вопросов для предпринимателей — управление задачами и проектами, удаленное взаимодействие с клиентами и обмен данными.

Сегодня есть программные продукты, которые позволяют решить все перечисленные задачи в одном пространстве.



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Гибридная модель требует новых подходов в управлении командой. Когда часть коллектива работает в офисе и воспринимается как команда, удаленные сотрудники могут чувствовать недостаток внимания, отсутствие привилегий. Еще нюанс — трудоголики дистанционно вкладываются больше, а «пассажиры» прячутся за их спинами и работают меньше.

И тут есть подводные камни для руководителя — как не потерять ценных сотрудников, которые перегружены работой и готовы уволиться просто для того, чтобы отдохнуть? А кого повышать при равных KPI — удаленщика, которого наниматель может и не знать лично, или того, кто иногда работает из офиса?

В гибридной модели работы нанимателю важно сохранить контакт и эффективную интеграцию людей, ввести четкую систему взаимодействия, распределения задач и, главное, иметь инструменты для контроля качества рабочих процессов и оценки результата.

Контроль за эффективностью сотрудников, наверное, самый острый вопрос для руководителя. Кто-то использует приложения, которые делают скриншоты экрана, следят за движением мыши, мониторят используемые сайты. Некоторые работодатели собирают отчеты в виде селфи и геолокации сотрудников.

Но ни один сотрудник не захочет, чтобы руководитель следил за каждым его действием. Тем более что формат «с 9 до 18» уже не получается соблюдать.

В нестандартном режиме работы контролировать нужно не рабочее время, а результаты труда, продвижение сотрудника к целям. Наш опыт показал, что в условиях дистанционного или гибридного форматов оптимально применять открытый публичный подсчет результатов работы. Если несколько человек решают одинаковые задачи, такой метод контроля дополнительно обеспечит здоровый соревновательный момент.

Гибридный формат меняет роль офиса: он становится пространством для общения, встреч, брейнштормов, а не местом для рутинной повседневной работы.

Сокращается количество закрепленных рабочих мест, компании снижают расходы на их содержание и переходят на гибкие офисы, коворкинги, хабы, хот-дески, места по запросу.

Работодатели могут спланировать уровень заполняемости офиса, чтобы сократить расходы на аренду, канцелярские товары и другие корпоративные траты. Интересная цифра — компания Phillips, применяющая гибкие системы в своих офисах во всех странах, планирует экономить на этих расходах 28 миллионов евро в год.

Расширяются границы рекрутинга. В компаниях начали лояльно относиться к онлайн-собеседованиям, к тому, чтобы закрывать вакансии кандидатами, живущими в других городах и регионах. Гибридный формат дает больше возможностей людям с инвалидностью, женщинам с детьми, специалистам из маленьких городов и сел.





«IT-сегмент продолжит работать по гибкому графику или удаленному доступу»

— Можно ли рассматривать гибридную модель как ступень перед полной удаленкой? Допустим, компании не решаются сразу одобрить удаленку и хотят попробовать смешанную систему.

— Возможно, хотя в 2020 году этот процесс шел в обратном направлении: от полной удаленки — к гибриду. Смешанная форма смягчает ряд недостатков дистанционной работы — нехватку живого общения и совместного обсуждения задач, размытые границы между рабочим и личным временем.

В мире прошел дорогостоящий эксперимент с массовой удаленкой. Режим работы уже оптимизирован с учетом новых условий — за время пандемии люди освоили необходимые цифровые инструменты, обустроили рабочее место.

После того как прошел первый шок от локдауна и ограничений, многие оценили преимущества работы из дома.

— В долгосрочной перспективе (5+ лет) какой формат работы станет преобладающим в IT-индустрии?

— Сотрудники IT-компаний одними из первых попробовали прелести удаленки и гибридного формата. В самом технологичном сегменте бизнеса овладение новыми цифровыми решениями происходит очень быстро.

В перспективе IT-сегмент продолжит работать по гибкому графику или удаленному доступу. Такой формат уже внедрили гиганты — Aviasales, Mail.ru, Spotify, Twitter, Dropbox, Facebook. Дальнейшая глобализация еще больше нивелирует зависимость специалиста от конкретного места или офиса.

Например, сейчас в Америке активно обсуждают новый тип рабочих виз для иностранных специалистов, которые будут работать дистанционно из родных стран, но при этом наделяться правами жителя США.

Если эту программу запустят, то стать штатным сотрудником гиганта вроде Google и Microsoft можно будет не выходя из дома.