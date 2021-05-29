Источник материала: UDF



Виктор Гвоздь

«Спасатели подняли его тело на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию», - говорится в сообщении Liga.net.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-глава Службы внешней разведки Украины утонул во время дайвинга в Красном море Инцидент произошел утром в пятницу в Красном море неподалеку от Дахаба.

Инцидент произошел утром в пятницу в Красном море неподалеку от Дахаба, сообщило украинское изданиесо ссылкой на сообщение МИДа страны.62-летнему генерал-лейтенанту запаса и доктору военных наук стало плохо во время погружения. Тело без признаков жизни было поднято из воды спасателями.Точная причина смерти генерала станет известной после вскрытия тела.С января 2008-го по август 2010 года Виктор Гвоздь возглавлял украинскую военную разведку - ГУР. С февраля 2014-го по апрель 2016 года он возглавлял другую разведывательную службу страны - Службу внешней разведки. Кроме того, Гвоздь был основателем аналитического центра "Борисфен-Интел". Он был членом делегации Украины в Совбезе ООН и принимал участие в миротворческих миссиях ООН.Он был уволен с должности тогдашним президентомв 2016 году.