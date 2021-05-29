Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

«Национальный банк должен выработать меры, чтобы потоком не уходили валютные средства, с таким трудом заработанные. Вы посмотрите, с этими тутбаевцами … Слушайте, это вообще поразительно. Свободно вывозят валюту за пределы. Так где Национальный банк, где Комитет государственного контроля, другие структуры?».

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Прогноз на понедельник 31 мая

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз курса рубля на неделю 31 мая – 4 июня Американские санкции, похоже, возымели действие.