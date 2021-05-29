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Прогноз курса рубля на неделю 31 мая – 4 июня
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже не снизился, как ожидалось, а вырос, причем, весьма существенно: на 1% – до 2,5329 рубля за доллар. Но это было вызвано политическим кризисом, связанным с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, что вряд ли можно было предвидеть.
Средневзвешенный курс евро увеличился на 0,8% и достиг 3,087 рубля за евро.
Аналогичный курс российского рубля на БВФБ за неделю поднялся на 1,1% и составил 28 мая 3,4448 белорусского рубля за 100 российских.
При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась на 1%. Произошло это всего за 2 дня – 27 и 28 мая. Объем торгов указанными валютами на бирже за неделю составил 465,6 млн. рублей против 491,6 млн. рублей за предыдущую неделю.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
На прошедшей неделе Беларусь неожиданно оказалась в центре мирового политического скандала. 23 мая в Минске сел самолет Ryanair, следующий из Афин в Вильнюс, на котором находился основатель оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан. Все это вызвало бурную реакцию некоторых западных стран. На саммите ЕС 24 мая его участники потребовали освобождения Романа Протасевича и приняли решение о запрете полетов белорусских авиаперевозчиков в ЕС, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией РБ. Многие страны последовали этой рекомендации, и к ЕС присоединилась и Украина.
Более того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы государств и правительств стран ЕС приняли решение расширить экономические санкции против РБ. О возможности введения новых санкций в отношении Беларуси сообщила и секретарь Белого дома Джен Псаки. Она рассказала, что Джо Байден поручил своей команде разработать варианты воздействия на Беларусь.
Все это произвело негативное влияние на участников валютного рынка, но в основном, за пределами Беларуси, что привело к падению цен на белорусские облигации, обращающиеся на внешних рынках, до уровня, наблюдавшегося в сентябре 2020 года, в разгар волнений после выборов президента РБ.
А на внутренний рынок негативное влияние оказало выступление Александра Лукашенко на состоявшейся 26 мая встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания. Он поручил правительству дать самый эффективный ответ на санкции, но так, чтобы защитить граждан от потрясений, а экономику от падения. А премьер-министр РБ Роман Головченко сообщил, что уже подготовлен комплекс специальных защитных мер, который будет весьма болезненным для стран, занявших откровенно враждебную позицию. Среди этих мер от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита.
Кроме того, Александр Лукашенко сделал замечание по поводу валюты:
«Национальный банк должен выработать меры, чтобы потоком не уходили валютные средства, с таким трудом заработанные. Вы посмотрите, с этими тутбаевцами … Слушайте, это вообще поразительно. Свободно вывозят валюту за пределы. Так где Национальный банк, где Комитет государственного контроля, другие структуры?».
Трудно сказать, что имел в виду тут президент, скорее всего, историю с планами открытия компанией счета в Латвии.
Как бы то ни было, на следующий день после вступления президента курс рубля на БВФБ рухнул по отношению ко всем валютам. Стоимость корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась за 27 мая на 0,7%. На следующий день ослабление рубля продолжилось, хотя и не так быстро.
В начале июня стоимость корзины валют может продолжить расти. Ситуация в белорусской экономике пока фактически не изменилась, но можно ожидать, что предприятия и население снизят продажу валюты, в то время как спрос на нее может вырасти. Ажиотажного спроса ожидать не стоит, но рост стоимости корзины примерно на 2% весьма вероятен. Все зависит от развития санкционной войны.
Американские санкции, похоже, возымели действие, и в Беларуси сокращается переработка нефти. Это снизит валютные поступления в страну, но заодно сократятся и расходы на импорт нефти, поэтому на баланс спроса и предложения валюты на БВФБ это существенно не повлияет, хотя негативный эффект будет.
Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс
На БВФБ курс евро на прошедшей неделе вырос не так сильно, как курс доллара, что было вызвано небольшим ослаблением европейской валюты против американской на рынке форекс.
При этом в первые дни недели ситуация была противоположной, так как ФРС США поддерживала уверенность в том, что она твердо намерена еще долго придерживаться мягкой денежной политики. Но затем у инвесторов начали расти сомнения в том, что ФРС сможет выполнить свое обещание. Дело в том, что экономическая ситуация в США улучшается, а темы инфляции растут, поэтому ФРС, возможно, уже в конце текущего года придется все же снизить поддержку экономике.
Так, базовая инфляция в США в апреле составила 0,7% в месячном выражении, что является самым высоким уровнем с октября 2001 года. По сравнению с апрелем 2020 года базовая инфляция достигла 3,1%. Это намного выше ориентира ФРС, но та не спешит действовать, так как считает данный подъем временным. Жители США думают примерно так же, и прогнозируют снижение инфляции в ближайшие 5 лет до 3%.
На текущей неделе динамика курса евро против доллара будет определяться, по-видимому, прогнозами в отношении данных о рынке труда США, которые станут известными 4 июня. Если они окажутся лучше ожиданий, то это увеличит вероятность того, что ФРС начнет обсуждать вопрос об ужесточении своей денежно-кредитной политики. Это поддержит доллар. Скорее всего, так и произойдет, судя по хорошим данным о состоянии американской экономики, поэтому можно ожидать снижения курса евро на текущей неделе примерно на 0,5%.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Российский рубль на прошедшей неделе поддержала долгожданная новость о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Она назначена на 15-16 июня и состоится в Женеве. После этого курс доллара на Московской бирже сделал попытку приблизиться к уровню 73 рубля за доллар.
Однако снижение было небольшим, даже несмотря на то, что российские экспортеры продавали валюту для уплаты налогов. Это было вызвано значительным спросом на валюту, что может объясняться несколькими факторами. Во-первых, возможно увеличение спроса со стороны спекулянтов, не рассчитывающих на укрепление рубля. Во-вторых, могли увеличиться объемы покупки иностранными, да и российскими акционерами Сбербанка, которым были выплачены дивиденды за 2020 год.
Не исключено, что сказалось и обострение геополитической ситуации в мире в связи с событиями, происходящими в Беларуси. Некоторые силы в Западной Европе пытаются обвинить в происходящих событиях и Россию. Все это не добавляет уверенности инвесторам.
В начале июня российский рубль потеряет поддержку от налогового периода, поэтому возможен рост курса доллара на Московской бирже примерно на 0,5%. Все зависит от дивидендных выплат отдельных компаний и действий их иностранных акционеров.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
В связи с такими прогнозами можно ожидать роста курса доллара на БВФБ на текущей неделе на величину около 2%. Несмотря на перспективу нагнетания напряженности и обмены санкционными ударами, ситуация на валютном рынке РБ, по-видимому, останется спокойной. Если, конечно, не произойдет чего-то чрезвычайного.
Прогноз на понедельник 31 мая
Во второй половине пятницы 28 мая на Московской бирже курс доллара снизился примерно на 0,5% и достиг 73,15 рубля за доллар. Возможно, имели место продажи валюты в целях уплаты налогов.
За тот же период курс евро на рынке форекс поднялся примерно на 0,1% – до 1,2193 доллара за евро.
Это позволяет предположить, что на открытии торгов на БВФБ 31 мая курс доллара останется примерно на уровне закрытия пятницы или даже немного снизится, в то время как курсы российского рубля и евро вырастут на доли процента.
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Американские санкции, похоже, возымели действие.
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