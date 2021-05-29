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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 29 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины На озерах появились кувшинки – будет теплое и хорошее лето.

Святой Феодор родился в Египте. У него была богатая семья христиан. В возрасте 14 лет он сбежал из дома и отправился в Тавенскую обитель преподобного Пахомия Великого. Феодора первого из всей братии рукоположили во священники, поэтому и прозвали его Освященным. После смерти своего великого наставника он принял управление Тавенским монастырем, а позже стал во главе всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор прославился своей святостью. Умер он в глубокой старости в 368 году.Наши предки всегда говорили: «У Житника одна забота – поле ячменное заборонить». В этот день готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу – это было традиционное блюдо, поскольку 29 мая молились о хорошем урожае зерновых и злаков.Считалось, если 29 мая каша будет на столе, то будет большой урожай зерновых и соответственно много хлеба на столе.Если к этому дню зацвела рябина – больше холодов не будут и установится тепло.Если 29 мая идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах – скоро будет хорошая погода.На озерах появились кувшинки – будет теплое и хорошее лето.Если в этот день гремит гром – будет хороший урожай зерна.Если в этот день в гнезда прилетают ласточки – июнь будет жарким, если птички продолжают играть в воздухе – первый месяц лета будет дождливым.В этот день нельзя планировать и назначать важные встречи.Именины в этот день празднуют – Георгий (Юрий, Егор), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Муза, Александр, Федор.