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Праздник 29 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

29.05.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 29 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
В этот день православные христиане чтят память святого Федора, которого в народе называли Житником. В нашем материале ниже мы расскажем, что можно, а что нельзя делать в этот день и о его основных приметах.

Святой Феодор родился в Египте. У него была богатая семья христиан. В возрасте 14 лет он сбежал из дома и отправился в Тавенскую обитель преподобного Пахомия Великого. Феодора первого из всей братии рукоположили во священники, поэтому и прозвали его Освященным. После смерти своего великого наставника он принял управление Тавенским монастырем, а позже стал во главе всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор прославился своей святостью. Умер он в глубокой старости в 368 году.

Наши предки всегда говорили: «У Житника одна забота – поле ячменное заборонить». В этот день готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу – это было традиционное блюдо, поскольку 29 мая молились о хорошем урожае зерновых и злаков.

Считалось, если 29 мая каша будет на столе, то будет большой урожай зерновых и соответственно много хлеба на столе.

Главные приметы этого дня


Если к этому дню зацвела рябина – больше холодов не будут и установится тепло.

Если 29 мая идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах – скоро будет хорошая погода.

На озерах появились кувшинки – будет теплое и хорошее лето.

Если в этот день гремит гром – будет хороший урожай зерна.

Если в этот день в гнезда прилетают ласточки – июнь будет жарким, если птички продолжают играть в воздухе – первый месяц лета будет дождливым.

Что нельзя делать в этот день:


В этот день нельзя планировать и назначать важные встречи.

Именины в этот день празднуют – Георгий (Юрий, Егор), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Муза, Александр, Федор.
 
 
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На озерах появились кувшинки – будет теплое и хорошее лето.
 
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