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Сатанинский день и море соблазнов: астрологи назвали главных счастливчиков 29-30 мая

29.05.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сатанинский день и море соблазнов: астрологи назвали главных счастливчиков 29-30 мая
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на последние дни мая говорит о том, что в эти выходные придется противостоять моральным проблемам. Есть риск поддаться чужому влиянию или угодить в неприятную ситуацию.

Астрологи рассказали, что не стоит делать 29 и 30 мая и каким знакам на этих выходных невероятно повезет. Об этом сообщает ТСН.

Выходные будут сложными


В субботу есть риск попасть под влияние непорядочных и корыстных людей. Могут задумать недоброе и близкие люди. Можно принять точку зрению на время и поступить не так как вы планировали, но в этом случае вы пожалеете. Подумайте, стоит ли идти наперекор себе.

30 мая астрологи называют «сатанинским», и его символом является паутина. В воскресенье есть риск запутаться в чужих взглядах на конкретные вопросы и потерять собственные доводы. Есть риск столкнуться с мошенниками, которые будут действовать виртуозно.

Кому повезет 29-30 мая


Телец
Если вы хотели убедить окружающих в своей правоте, то вам удастся сделать это довольно легко. Вы будете обладать не только даром красноречия, но и списком доводов, которые позволят доказать правильность точки зрения. Для Тельцов это будет иметь особую важность, и они поэтому будут вооружены доказательной базой до зубов.

Рак

На ближайших выходных времяпровождение будет просто счастливым. Скорее всего вы потратите время на хлопоты по дому, наведение порядка и уюта, кулинарные подвиги и прогулки с детьми. Хорошего настроение, которое вы накопите за эти дни, хватит на всю следующую неделю. Однако есть важное условие: нельзя ссориться с родными людьми, даже если их поведение вам не понравится.

Дева

Девам звезды подарят перезагрузку отношений. Особенно это коснется тех, чьи попытки достичь взаимопонимания зашли в тупик. Все начнется со звонка или электронного письма, в котором близкий человек признает свою вину и предложит помириться. А вот развитие отношений после примирения зависит именно от Дев. Им нужно проявлять меньше заносчивости и перестать упрямиться.
 
 
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В субботу есть риск попасть под влияние непорядочных и корыстных людей.
 
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