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В понедельник заметно похолодает
Источник материала: Навiны
Недолго белорусы радовались солнцу и теплу. Согласно кратковременному прогнозу Белгидромета, на территории Беларуси уже в понедельник заметно похолодает.
Как отмечается, 31 мая ночью по юго-востоку (днем в большинстве районов) ожидаются дожди.
Днем прогремят грозы. Ветер северный умеренный (днем порывистый).
Столбик термометра покажет:
Сегодня же синоптики прогнозируют переменную облачность. Практически повсеместно пройдут дожди (местами прогнмят грозы). Ветер северный умеренный (при грозах порывистый).
Температура воздуха в регионах:
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Недолго белорусы радовались солнцу и теплу. Согласно кратковременному прогнозу Белгидромета, на территории Беларуси уже в понедельник заметно похолодает.
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