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В понедельник заметно похолодает

29.05.2021 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Недолго белорусы радовались солнцу и теплу. Согласно кратковременному прогнозу Белгидромета, на территории Беларуси уже в понедельник заметно похолодает.

В понедельник заметно похолодает

Как отмечается, 31 мая ночью по юго-востоку (днем в большинстве районов) ожидаются дожди.

Днем прогремят грозы. Ветер северный умеренный (днем порывистый).

Столбик термометра покажет:

  • ночью +3..+10°С;
  • днем +9..+16°С.

Сегодня же синоптики прогнозируют переменную облачность. Практически повсеместно пройдут дожди (местами прогнмят грозы). Ветер северный умеренный (при грозах порывистый).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +16..+18°C;
  • Витебск +17..+19°C;
  • Гомель +17..+19°C;
  • Гродно +16..+18°C;
  • Могилев +18..+20°C;
  • Минск +17..+19°C.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Недолго белорусы радовались солнцу и теплу. Согласно кратковременному прогнозу Белгидромета, на территории Беларуси уже в понедельник заметно похолодает.
 
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