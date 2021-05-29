США объявили о санкциях в отношении Беларуси после инцидента с Ryanair

Соединенные Штаты приостановят действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщении из-за инцидента с самолетом компании Ryanair и подготовят новые санкции в отношении режима Лукашенко, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.





«Принудительное перенаправление Беларусью под ложным предлогом коммерческого рейса Ryanair, совершающего перелет между двумя странами-членами Европейского союза, и последующий арест белорусского журналиста Романа Протасевича являются прямым нарушением международных норм. Эти события произошли на фоне нарастающей волны репрессий со стороны режима Лукашенко против стремлений народа Беларуси к демократии и правам человека», — говорится в заявлении.

Соединенные Штаты присоединились к публичному осуждению этих событий в ООН, ОБСЕ, Международной организации гражданской авиации (ИКАО), «Большой семерке» (G7), и НАТО. «Мы продолжим призывать эти органы к действиям против режима Лукашенко за его нарушение международных норм и подрыв демократии и прав человека», — подчеркнула Псаки.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома, Соединенные Штаты приостанавливают применение соглашения о воздушном сообщении между США и Беларусью от 2019 года. Госдепартамент издал предупреждение для граждан США, призывающее их не ездить в Беларусь. Федеральное управление гражданской авиации выпустило уведомление для летчиков, в котором американским пассажирским перевозчикам рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении полетов в воздушном пространстве Беларуси.

Она также сообщила, что 3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий (ранее сообщалось о предприятиях «Белнефтехим», Белорусский нефтяной торговый дом, Belneftekhim USA Inc., «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно». — ред.) В результате этой меры гражданам США будет запрещено совершать сделки с этими организациями, их собственностью или своими интересами к собственности.

Помимо этого, продолжила пресс-секретарь, США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая.

«Мы принимаем эти меры вместе с нашими партнерами и союзниками, чтобы привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу приверженность чаяниям народа Беларуси. Мы призываем Лукашенко разрешить заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливые президентские выборы под эгидой и контролем ОБСЕ», — заявила пресс-секретарь Белого дома.