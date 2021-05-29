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Что произошло с валютой

29.05.2021 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Что произошло с валютой
Фото ru.freepik.com

Вот насколько они укрепили свои позиции:

евро на 0,0234 пункта (с 3,0636 до 3,087 белорусского рубля);

доллар на 0,0249 пункта (с 2,508 до 2,5329 белорусского рубля);

российский рубль на 0,0378 пункта (с 3,407 до 3,4448 белорусского рубля за 100 российских).

злотый на 0,0573 пункта (с 6,8233 до 6,8806 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна на 0,0693 пункта (с 9,1404 до 9,2097 белорусского рубля за 100 гривен).

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
 
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