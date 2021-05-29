Мнение: «Кое-кто кричал про хищных западных волков. Так, похоже, эти волки и правда пришли»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери , — о том, почему Западу повезло, что прецедент с остановкой самолета устроили белорусские власти и каков будет ответ?

— Прочитал вчера колонку в Reuters обо всех наших делах. Там написали про разнузданность режимов альтернативной демократии и необходимость сурового ответа от коллективного Запада.

И вот, мне вдруг подумалось, что на самом деле Западу повезло. Повезло, что прецедент с остановкой самолета устроили белорусские власти. Потому что, если бы первопроходцами в этом деле была Россия или, к примеру, Китай, то не много бы на самом деле ЕС и США смогли бы сделать. То есть, глубоко озаботились бы, конечно, и санкционировали что-нибудь болезненное, но, даже небо над провинившейся страной вряд ли бы стали закрывать.

А ведь другие страны альтернативной демократии не просто с завистью наблюдают за подобными историями. Они опыт перенимают. И если захват самолета обойдется без убедительных последствий, то маршруты авиаперелетов придется приводить в соответствие с индексом демократии. Либо быть готовым к тому, что в следующий раз истребитель не просто полетает рядом.

А вот белорусским властям, мне кажется, совсем даже наоборот, очень не повезло. Потому что после того, как они показали, как правильно захватывать самолеты, Запад нужно показать, что такие экзерсисы могут дорого обойтись. То есть, лишить первопроходца чего-то, что ему по-настоящему дорого.

И раз мы с тобой понимаем всю пользу и опасность прецедентов, то в правительствах ЕС и США наверняка есть люди, которые могут это объяснить своим политикам. Собственно, глядя на то, с какой скоростью очистилось белорусское небо, я думаю, они это все сразу сообразили.

Так что, мне кажется, белорусские власти после истории с самолетом оказались в совершенно новой для себя внешнеполитической реальности. Такую реальность они еще не пробовали. Вот в белорусском телевизоре любят шутить про беззубые западные демократии и неработающие санкции. Так Милошевич, Каддафи, Хусейн или даже бин Ладен могли бы много чего рассказать на эту тему.

А белорусские власти, кажется, решительно не замечают до каких объемов раздулось их геополитическое значение. То есть, внутри власти может и есть люди, которые уже что-то понимают. Но они сидят так глубоко, что их невооруженным взглядом не разглядишь.

Потому что кое-кто все еще переживает за разорение Белавиа и думает, что за пару недель все успокоится. Потому что белорусский МИД играет в дипломатический пинг-понг, изображая из себя Министерство иностранных дел. Потому что, белорусская прокуратура, в погоне за дешевой популярностью у начальства, заводит уголовное дело против министра иностранных дел Латвии и мэра Риги. И нет никого, кто объяснил бы прокуратуре, что в новой реальности ответ может быть непропорционально ассиметричным.

Вот кое-кто с августа прошлого года кричал про хищных западных волков, которые покушаются на его суверенную власть. Так, похоже, эти волки, наконец, и правда пришли. И в этот раз действительно с самыми недвусмысленными намерениями.