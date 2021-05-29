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Видеофакт. Люди с бело-красно-белыми флагами прошли колонной по Партизанскому проспекту в Минске
29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В годовщину ареста Тихановского белорусы напомнили о политзаключенных.
Очередной марш районов прошел утром в субботу. Люди с бело-красно-белыми флагами прошли колонной по Партизанскому проспекту в Минске.
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В годовщину ареста Тихановского белорусы напомнили о политзаключенных.
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